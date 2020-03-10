Торги в Москве открылись обвалом российского рубля и акций 12 10.03.2020, 12:23

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Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

Биржа ввела верхнюю границу возможного курса доллара и евро.

Первый биржевой день в Москве после длинных выходных открылся значительным падением курса российского рубля. На 10 часов по минскому времени во вторник, 10 марта, курс евро вырос на 9,7 процента до 85 российских рублей, курс доллара - на 6,4 процента до 72,99 рубля. Московская биржа ввела верхнюю границу возможного курса доллара в 75,2125 рубля, евро - в 85,758 рубля, пишет "Немецкая волна".

Одновременно обрушился российский фондовый рынок. Акции российских нефтегазовых компаний, в частности "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла", после открытия торгов потеряли 12-15 процентов. Рухнули и котировки финансового сектора РФ. В частности, акции Сбербанка упали на 13 процентов, ВТБ - на 11,7 процента.

Котировки технологических компаний также резко снизились. Акции "Яндекса" потеряли в цене 7 процентов, "Ростелекома" - 9 процентов, АФК "Система" - 12 процентов. Индекс Мосбиржи на 11 часов мск упал на 7,77 процента, индекс РТС - на 12,74 процента.

ЦБ РФ объявил о валютной интервенции

На фоне обвала курса российского рубля Центральный банк России объявил о валютной интервенции на внутреннем рынке. Упреждающая продажа иностранной валюты начнется 10 марта в соответствии с механизмом бюджетного правила. Операции будут осуществляться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в заявлении ЦБ РФ.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - указал далее Банк России. Накануне российский регулятор приостановил покупку валюты сроком на 30 дней.

Обвал цен на нефть

Российская валюта подешевела после неудачных переговоров ОПЕК+ и последовавшего крушения цен на нефть еще накануне. 9 марта один доллар США стоил более 75,5 российского рубля, один евро - около 86 российских рублей. В тот же день цены на нефть потерпели наиболее сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Уже через несколько часов после начала торгов в Азии показатели рухнули примерно на 30 процентов.

6 марта в Вене неудачей завершились переговоры ОПЕК+ по вопросу снижения объемов нефтедобычи. ОПЕК предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. РФ не приняла предложение, объяснявшееся стремлением удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, которая отрицательно влияет на мировые экономические прогнозы и спрос на нефть.