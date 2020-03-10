Белоруски требуют отменить список неженских профессий 9 10.03.2020, 12:32

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В нашей стране женщинам запрещена 181 профессия и 42 рабочие сферы.

Белорусская организация трудящихся женщин (БОТЖ) объявила о начале кампании «Все работы для всех женщин в Беларуси», пишут naviny.by. Свои усилия она направит на то, чтобы в Беларуси отменили список запрещенных для женщин работ и профессий.

В нашей стране женщинам запрещена 181 профессия и 42 рабочие сферы из-за «вредных факторов производственной среды, создающих риски для репродуктивного здоровья». В частности, белоруски не в праве официально устроиться шахтером, водолазом, плотником, трактористом, кузнецом, арматурщиком, литейщиком и так далее. Организация же считает, что такой подход нарушает принцип равенства прав мужчин и женщин, а запрещающий список «приводит к абсурдности и дискриминации на рынке труда» и несет под собой «неуважение к личному выбору женщин, потому что у профессий, как и у работы, нет пола».

По мнению БОТЖ, женщины способны «самим решать, что им важнее: быть матерями и (или) работать на высоте, водить фуру или спускаться под землю», а если работа для них опасна, то она не менее опасна и для мужчин.

«Государство должно защищать интересы всех работающих граждан. И меры должны быть не запретительными, а компенсирующими. У всех граждан и гражданок должны быть как равное право выбора, так и равное право на защиту, – говорят авторы кампании. – Если государство хочет, чтобы в стране рождалось больше детей, нужно не запрещать их матерям делать то, за что хорошо платят, а создавать условия для баланса жизни и труда: например, вовлекать мужчин в домашний труд и уход за ребенком».