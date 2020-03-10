Страна ржавых тракторов 10 Александр Класковский

10.03.2020, 12:40

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Как Лукашенко заякорил Беларусь в совке.

Лукашенко бичевал на совещании бесхозяйственность, особенно на селе. Заявил, что считает преступлением, когда дорогую технику, отработавшую два года, бросают под забор, как металлолом.

Примечательно, что Лукашенко подчеркнул: частника на этот счет проверять не надо: «это его личная собственность, он знает, как с ней обращаться». Однако тут же добавил:

«Но сколько у нас таких хозяев? Наверное, меньше процента. А остальные будут ходить с протянутой рукой и просить: дайте денег, чтобы купить трактор, потому что посеять нечем».

Картина большого колхоза

Сам того не подозревая, Лукашенко несколькими мазками нарисовал выразительную картину белорусской экономической модели — казенной, во многом совковой.

Эта модель работала, и даже относительно неплохо, в эпоху обильных российских субсидий. Бешеный приток валюты в казну давали два НПЗ, построенных при СССР и изначально посаженных на трубу с востока.

Уникальный статус нефтяного офшора (или, как шутили иные, белорусского эмирата) позволял вбухивать колоссальные средства в поддержку огромного госсектора в промышленности и на селе. И тут, и там трактора заржавели, развинчены на запчасти — безобразие, конечно, но черт с вами, вот вам новые. Посевная же — это святое, битва за урожай и все такое.

Но прошла интеграционная любовь, завяли помидоры. Сегодня злая Москва, имперские замашки которой Лукашенко изобличает уже открытым текстом, не хочет продавать нефть подешевле и вообще повернулась спиной к нуждам партнера по интеграции. На поддержку большого колхоза — а так можно охарактеризовать изрядную долю белорусской экономики — уже не найти бешеных денег.

У Беларуси подушки безопасности нет

Белорусский премьер Сергей Румас тем временем оптимистично заявил, что падение цен на нефть в мире — «это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией».

Да, этот обвал, вероятно, может смягчить позицию российских нефтяных компаний. Но если смотреть дальше, то продолжение нынешней тенденции способно подкосить саму российскую экономику.

У Москвы, однако, есть подушка безопасности. Минфин РФ успокаивает сограждан: даже при цене нефти в 25-30 долларов за баррель средств Фонда национального благосостояния (а там аккумулировано более 150 млрд долларов) хватит еще на шесть-десять лет «исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности».

А вот белорусское правительство такими запасами на черный день похвастаться не может. За январь — февраль золотовалютные резервы страны, и так не ахти какие завидные, сократились на 588,6 млн долларов — до 8,8 млрд долларов. А по долгам, внешним и внутренним, государству еще платить да платить.

А есть ли у вождя программа?

Короче, белорусская модель, завязанная на нефть и Россию, в условиях нынешней турбулентности (начиная от нефтяных терок с восточной соседкой и заканчивая происходящим прямо сейчас мировым обвалом цен на нефть) сразу показала свою уязвимость.

ВВП Беларуси только за январь упал на 1,9%, и предпосылок для роста этого показателя пока не видно. Но если ВВП для обывателя — понятие туманное, то на цифры в обменниках он реагирует сразу. Между тем российский рубль, падая, тянет за собой белорусский. Курсы доллара и евро в белорусских обменниках сегодня зашкалили, население напряглось.

Для Лукашенко особенно неприятно то, что вся эта катавасия разворачивается перед президентскими выборами, которые нужно проводить не позже 30 августа. Электорат хочет услышать, как страна будет выживать без привычной московской подпитки.

НПЗ уже не вытянут экономику

Да, на последних совещаниях по нефти Лукашенко все более четко говорит о нефтяной альтернативе, понуждает подчиненных искать долговременные контракты с иными поставщиками, думать о выстраивании под это инфраструктуры (типа трубы от портов Балтики).

Однако за этими установками сквозит надежда вернуть статус-кво в нефтепереработке. Чтобы она по-прежнему давала казне изрядные барыши. Хотя независимые экономисты допускают, что переработка нефти в прежних объемах станет в принципе экономически невыгодной.

Это означает, что следует уже сегодня (а по-хорошему даже вчера надо было) делать ставку на структурные реформы в экономике.

Правда, миссия МВФ, давно подталкивающего белорусское начальство к таким реформам, по данным БелаПАН, отложила свой намеченный было на март визит в Минск из-за коронавируса.

От меди литавр до медного таза

Но тут уже так припекает, что и без понукания МВФ пора браться за срочное искоренение совка в экономике. Однако что мы слышим?

На сегодняшнем совещании с руководством Совмина Лукашенко, говоря о варварском отношении к технике и призывая «ударить по бесхозяйственности», не преминул подчеркнуть, что «не надо тут рыночных каких-то рассуждений».

Лукашенко делает упор на совершенствование системы государственного надзора за техническим состоянием тракторов, прицепов, самоходных машин и оборудования. Разве что призывает не раздувать штат проверяющих: «У нас достаточно контролеров на местах начиная от председателя райисполкома и заканчивая начальником милиции».

Ударить по бесхозяйственности, усилить учет и контроль — эти лозунги рефреном звучали и на съездах КПСС. Но советская модель проиграла соревнование западному устройству экономики.

Точно так же сегодня терпит крах эпигонская, основанная на советской же базе модель Лукашенко. Но о структурных реформах он ни гу-гу.

Консервативный вождь и так на четверть столетия заякорил страну в совке. Однако самое печальное, что не спешит выходить из совковой гавани и сейчас, когда все уже грозит накрыться медным тазом.

Александр Класковский, «Белсат»