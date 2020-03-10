Кто украл наши пенсии?3
- 10.03.2020, 12:44
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Только факты, которые говорят сами за себя.
На Ютуб-канале «Общество Гомель», основателем которого является популярный гомельский блогер Артем Шапоров, появился ролик под звучным названием «Кто украл наши пенсии Или с чем Лукашенко идет на выборы», пишут «Сильные новости».
Кроме авторского изложения проблемы, свойственного каналу, в видео очень подробно разбирается «рост» белорусских пенсий в исторической перспективе, а также подмечаются любопытные закономерности. Все — исключительно по данным официальной статистики.