Кто украл наши пенсии? 3 10.03.2020, 12:44

3,023

Фото: ТАСС

Только факты, которые говорят сами за себя.

На Ютуб-канале «Общество Гомель», основателем которого является популярный гомельский блогер Артем Шапоров, появился ролик под звучным названием «Кто украл наши пенсии Или с чем Лукашенко идет на выборы», пишут «Сильные новости».

Кроме авторского изложения проблемы, свойственного каналу, в видео очень подробно разбирается «рост» белорусских пенсий в исторической перспективе, а также подмечаются любопытные закономерности. Все — исключительно по данным официальной статистики.