Украина завершила зиму с рекордными запасами газа в хранилищах 5 10.03.2020, 12:44

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Объемы выросли в два раза по сравнению с предыдущими годами.

Объемы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 марта составляли 15,8 миллиарда кубометров, что 1,5-2 раза больше, чем обычно состоянию на эту дату.

Об этом свидетельствуют данные оператора газовых хранилищ Украины компании Укртрансгаз, сообщает hromadske.ua.

Если сравнивать запасы газа в марте 2020 года с мартом 2015 года, то объемы газа в хранилищах сейчас вдвое больше — 15,8 миллиарда кубометров по сравнению с 7,9 миллиарда кубометров.

В течение отопительного сезона — с октября 2019 года — украинцы использовали 5,97 миллиарда кубометров газа из хранилищ, что составило менее трети всего закачанного туда газа на зиму.

Причин того, почему в хранилищах осталось так много газа, несколько. Во-первых, из-за теплой зимы уменьшились расходы газа на отопление. Во-вторых, накануне 2020 года Нафтогаз закачал дополнительные объемы газа, поскольку существовал высокий риск того, что Россия прекратит транзит своего газа в Европу. Поэтому Украине было бы труднее импортировать газ.

Нафтогаз в феврале снизил оптовую цену на природный газ для нужд населения на 15% по сравнению с январем 2020 года.