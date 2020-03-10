Президент Европарламента самоизолировался в Брюсселе 10.03.2020, 13:14

Давид Сассоли

Давид Сассоли недавно вернулся из Италии.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил о решении самоизолироваться в Брюсселе после того, как недавно вернулся из Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"После того, как я был в Италии в течение последних выходных, я решил придерживаться рекомендуемых мероприятий и выполнять функции президента из своего дома в Брюсселе в течение 14 дней", - сказал он.

Ранее Европарламент сократил свою пленарную сессию в Брюсселе на этой неделе из-за распространения нового коронавируса.

Пока не ясно, что будет с последующей пленарной сессией, которая начнется в понедельник 30 марта. У евродепутатов нет возможности голосовать дистанционно.