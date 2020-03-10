Выборы президента США: Байден опережает Трампа 10.03.2020, 13:31

Джо Байден

Фото: Bloomberg

Данные социологического опроса.

Новое социологическое исследование показывает, что бывший вице-президент Джо Байден опережает президента США Дональда Трампа в потенциальной встрече на выборах главы Белого дома, которые намечены на начало ноября.

Опрос Quinnipiac показал, что на национальном уровне за Байдена проголосовали бы 52%, за Трампа – 41%, пишет "Зеркало недели. Украина".

"Возможно, наиболее тревожным для лагеря Трампа в этих числах является сравнительная оценка того, какой кандидат может справиться с кризисом", - сказал социолог Тим Маллой.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. По итогам Супервторника победу на праймериз Демократической партии в большинстве штатов одержал Джо Байден: его поддержали Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс. Ранее он выиграл праймериз в Южной Каролине.

Главный конкурент Байдена Берни Сандерс получил большинство голосов в Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии, а перед этим в Неваде и Нью-Гемпшире.

Среди республиканцев на праймериз с большим отрывом победил Дональд Трамп.