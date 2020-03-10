Павел Юхневич: Нужно готовиться к дальнейшему подорожанию бензина 2 10.03.2020, 13:35

Павел Юхневич

Несмотря на падение мировых цен на нефть, стоимость топлива в Беларуси будет расти.

Власти будут пытаться компенсировать потери от экспорта нефтепродуктов за счет обычных граждан. Об этом заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», работающий в автомобильной отрасли Павел Юхневич.

- Падение цены на нефть не отразится на белорусских автомобилистах и топливо останется таким же в цене, постепенно дорожая на копейку-две-три. Нефть подешевела, а экспорт нефтепродуктов упал и нужно будет это компенсировать за счет внутреннего рынка, потому что больше никаких возможностей для компенсации нету. Я считаю, что всем нужно готовиться к тому, что литр 95 бензина или дизеля будет стоит два рубля. Это реальность. Возможно, перед «выборами» будут как-то искусственно сдерживать, и кто его знает, может завтра топливо подешевеет на пять копеек, а через неделю снова начнут по копейке накидывать. Я не верю, что топливо подешевеет. Мы все понимаем, в какой стране мы живем.

Власти это будут объяснять тем, что виновата Россия, что это они не дают нам дешевую нефть, а соответственно, Беларусь покупает нефть дороже, продаёт нефтепродукты и прибыль уменьшается. Как всегда, заявят о том, что нужно затянуть пояса. Это обычная «отмазка».

Я думаю, что в этой ситуации люди будут искать выход. Ведь для белоруса собственный автомобиль – это как для казака лошадь. Машины ведь есть у очень многих, и по степени наличия авто у Беларуси показатель выше среднего. И если дела так и дальше пойдут, то, вероятно, люди начнут устанавливать газ на свои автомобили, либо начнут мыслить более рационально и по-европейски и начнут приобретать автомобили с меньшим расходом топлива. Опять же, не исключено, что внимание наших людей привлекут электромобили, потому, что как я знаю, в Украине, в крупных городах бюджетные электромобили очень популярны. Почему у нас не так?

Вместе с этим, нужно не только приспосабливаться к новым условиям, но и как-то более решительно действовать, отстаивать собственные интересы. Думаю, что на это повлияет совокупность факторов - падение курса рубля, цены в магазинах и на заправках, расчётные листы зарплат в белорусских рублях.