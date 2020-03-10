закрыть
10 марта 2020, вторник, 13:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

В Польше отменили все массовые мероприятия

  • 10.03.2020, 13:37
В Польше отменили все массовые мероприятия
Фото: Канцелярия премьер-министра Польши

Об этом заявил премьер-министр страны.

10 марта в Польше состоялось заседание Правительственной группы управления кризисами, пишет wyborcza.pl. После него премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сделал завление о мерах безопасности, связанных с распространением коронавируса:

- Сегодня на утреннем заседании мы решили отменить все массовые мероприятия, очень подробное определение которых содержится в соответствующем законе о безопасности. Мы обязательно предоставим точную информацию всем организаторам через воевод.

Он добавил, что правительство рассматривает дальнейшие шаги по ограничению распространения вируса, но сообщит об этом общественности «завтра и в последующие дни».

Как стало известно ранее, в Польше уже есть 18 подтвержденных случаев заболевания. Так на границе с Беларусью поляки ввели полный санитарный контроль.


популярное за неделю

Мнение

Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев
Весна близко
Весна близко Ирина Халип
Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Держите его семеро
Держите его семеро Александр Гольц