В Польше отменили все массовые мероприятия
- 10.03.2020, 13:37
Об этом заявил премьер-министр страны.
10 марта в Польше состоялось заседание Правительственной группы управления кризисами, пишет wyborcza.pl. После него премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сделал завление о мерах безопасности, связанных с распространением коронавируса:
- Сегодня на утреннем заседании мы решили отменить все массовые мероприятия, очень подробное определение которых содержится в соответствующем законе о безопасности. Мы обязательно предоставим точную информацию всем организаторам через воевод.
Он добавил, что правительство рассматривает дальнейшие шаги по ограничению распространения вируса, но сообщит об этом общественности «завтра и в последующие дни».
Как стало известно ранее, в Польше уже есть 18 подтвержденных случаев заболевания. Так на границе с Беларусью поляки ввели полный санитарный контроль.