В Польше отменили все массовые мероприятия 10.03.2020, 13:37

Фото: Канцелярия премьер-министра Польши

Об этом заявил премьер-министр страны.

10 марта в Польше состоялось заседание Правительственной группы управления кризисами, пишет wyborcza.pl. После него премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сделал завление о мерах безопасности, связанных с распространением коронавируса:

- Сегодня на утреннем заседании мы решили отменить все массовые мероприятия, очень подробное определение которых содержится в соответствующем законе о безопасности. Мы обязательно предоставим точную информацию всем организаторам через воевод.

Он добавил, что правительство рассматривает дальнейшие шаги по ограничению распространения вируса, но сообщит об этом общественности «завтра и в последующие дни».

Как стало известно ранее, в Польше уже есть 18 подтвержденных случаев заболевания. Так на границе с Беларусью поляки ввели полный санитарный контроль.