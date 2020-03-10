Все до последнего зернышка 10.03.2020, 13:46

ВИКТОР ГОРБАЧЕВ

Наверное, за зарплату крестьян так не переживают.

Известный предприниматель Виктор Горбачев специально для «Салiдарнасцi» прокомментировал результаты проверки Госконтроля.

- Комитет и крестьяне. Нет-нет, не о том комитете речь, о котором вы смели подумать. Тише, еще тише! Я всего лишь о КГК.

На днях Комитет госконтроля вынес на всеобщее обозрение доклад по итогам очередной проверки. На этот раз они крестьян проверяли. Затем крестьян МВД будет проверять и контролировать, затем наверняка какие-то специальные комиссии из других министерств.

И вот этот комитет проверил готовность сельхозорганизаций к проведению весенне-полевых работ. И не просто проверил, а вынес вердикт по итогам проверки — готовы плохо! Результаты проверок их удручают по всем направлениям.

Особую озабоченность проверяющих вызывает недостаточное обеспечение хозяйств минеральными удобрениями и семенами, а также низкая готовность техники. Оказывается, в настоящее время в сельхозорганизациях имеется только 41,6% минеральных удобрений от потребности. Во всех областях нехватка семян для запашки.

Большая нехватка. Комитет посчитал «все до последнего зернышка» и волнуется! За страну переживает. Наверное, за зарплату крестьян так не переживает, как за каждое зернышко.

А вот стоило бы узнать, как же эти крестьяне детей своих в школы собирают, как живут… Хотя, о чем это я?!

А еще, оказывается, с техникой проблемы. «Товарищи»-инспекторы зафиксировали факты низкой готовности сельхозтехники. В ряде хозяйств просчеты прикрывают приписками в оперативной отчетности о готовности сельхозтехники. Ох и ах! Волнуются сотни инспекторов за будущий урожай: чем же убирать будут и как?

И главное. Из года в год в докладах звучат почти одни и те же заключительные предложения и фразы: «В целом по стране хуже, чем в прошлом году была подготовлена сельскохозяйственная техника, не был создан требуемый запас горюче-смазочных материалов и запасных частей, не обеспечено плановое накопление минеральных удобрений и семян».

Видали? Все хуже и хуже из года в год.

А крестьяне все работают и работают. Держутся, последние жилы из себя тянут. Хотя зарплата в колхозах все ниже и ниже, а требования выше и выше — даешь больше урожая в выборный год!

И задаюсь я вопросом, это ж сколько сил и средств привлекается для таких ежегодных проверок, чтобы «умные и правильные решения» выносить. Командировочные, проживание, премиальные, транспортные расходы и прочие потери из бюджета государства. Не проще ли на эти деньги закупить тех самых семян, удобрений и горючего для техники?

Или не проще ли всех этих умных и знающих в поля? Хоть раз. Заодно посмотреть, как получится при такой экономической ситуации в стране да при таких зарплатах колхозных все проблемы махом решить?! А уж потом тыкать носом других.

Контроль, ясен перец, нужен всегда. Однако, ребята, не в таком же количестве. А то скоро выйдет, что на одного работягу пять контролеров будет.