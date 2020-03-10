Fitch ожидает ускорения роста экономики Украины в этом году до 3,5% 1 10.03.2020, 13:53

Открытие рынка земли будет позитивным фактором для экономического роста в ближайшем будущем.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста экономики Украины в 2020 году до 3,5% с 3,2% в 2019 году, пишет unian.net.

Как сообщается на сайте агентства, в 2021 году рост экономики ускорится до 3,8% при поддержке частного потребления и инвестиций.

При этом перспективы роста и инвестиций зависят от своевременного проведения реформ в сфере обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией, работы таможенной и налоговой служб.

Отмечается, что открытие рынка земли будет позитивным фактором для экономического роста в ближайшем будущем за счет роста потребления в результате продажи земли и ожидаемого увеличения спроса на кредиты для сельскохозяйственного сектора.

В то же время, в Fitch отметили риски замедления роста для развивающихся рынков из-за неопределенности влияния эпидемии коронавируса COVID-19 на глобальный рост и мировые цены на сырье.

Также сообщается, что инфляция в Украине составит 4,6% в 2020 и 5,3% в 2021 году.