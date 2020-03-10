Американские ученые назвали технологии, которые изменят мир 9 10.03.2020, 13:59

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Они уже существуют и развиваются.

Невзламываемая квантовая связь, персонализированная медицина нового поколения, цифровые деньги, лекарства от старости, ИИ для создания новых препаратов, группировки спутников для доступа к Интернету и так далее — сотрудники Массачусетского технологического института назвали главные технологии, которые изменят мир. Речь идет о технологиях, которые уже существуют и развиваются, пишет lenta.ua.

Например, широкополосный доступ к Интернету в любой точке планеты, реализуемый силами огромных спутниковых групп, уже становится реальностью. Компания SpaceX активно развивает свой проект Starlink, в рамках которого на орбите Земли уже появились три сотни спутников. Спутниковая сеть, которая в конце концов будет насчитывать десятки тысяч орбитальных аппаратов, заработает уже в середине 2020 года.

В Нидерландах планируется создание информационной сети на основе квантовых технологий, которая объединит несколько городов и станет прототипом «квантового интернета» будущего. Считается, что подобные сети будут на сто процентов защищены от взлома и перехвата данных.

Персонализированная медицина и генная инженерия уже сейчас позволяют создавать лекарства, направленные на конкретного человека. Такие лекарства позволят лечить даже самые сложные болезни и потенциально способны сохранить жизни миллионам людей. Однако, следует понимать, что препараты нового поколения будут довольно дорогими, и купить их смогут не все.