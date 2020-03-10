Путин согласился на обнуление президентских сроков 51 10.03.2020, 14:14

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КАРИКАТУРА: СЕРГЕЙ ЕЛКИН / DW

(обновлено) Предложение направят в Конституционный суд РФ.

Cегодня депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила позволить Владимиру Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году, пишет «Эхо Москвы».

«Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства», — заявила Терешкова на заседании Госдумы. Валентина Терешкова пояснила: «Необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, если этого потребует ситуация, потребуют люди, заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность».

Спикер Вячеслав Володин заявил, что данная поправка требует консультации с Владимиром Путиным. После этого он объявил перерыв в заседании Госдумы.

Затем стало известно, что президент России Владимир Путин прибудет в Госдуму и выступит перед ее депутатами.

Во время выступления Путин заявил, что сможет баллотироваться на выборах 2024 года, если граждане России и конституционный суд поддержат соответствующую поправку к Конституции, пишет «Медуза».