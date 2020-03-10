Житель Кобрина просил знакомых привезти ему бытовую технику из-за границы и получил штраф более $23 тысяч 7 10.03.2020, 14:12

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Оказалось, технику «для личного пользования» он продавал.

Мужчина находил людей, которые ехали в Польшу, чтобы они привозили ему иностранную бытовую технику через таможенную границу под видом товаров для личного пользования, сообщили в прокуратуре Брестской области, пишет kp.by. «Помощников» он искал среди знакомых и в интернете, а те забирали покупки в магазинах города Бяла-Подляска и в пунктах таможенного оформления указывали, что будут использовать товары для личных нужд. Техника затем продавалась.

Таким образом с 22 сентября 2016 года по 3 декабря 2017 года из-за предприимчивого мужчины наш бюджет недосчитался таможенных платежей на сумму более 71 тысяча рублей.

Суд Московского района Бреста признал жителя Кобрина виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей и назначил штраф 2000 базовых величин (54 тысячи рублей). Свою вину мужчина не признал и причиненный ущерб не возместил, его апелляцию суд оставил без удовлетворения.