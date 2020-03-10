Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса 8 10.03.2020, 14:43

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Медики призвали коллег серьезно подходить к проведению диагностики.

Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet, пишет ria.ru.

По их данным, у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. Они жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у них не было симптомов, типичных для коронавируса.

Лечение от лихорадки денге не помогло, пациенты стали жаловаться на затрудненное дыхание, и их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат.

Медики призвали коллег серьезно подходить к проведению диагностики, напомнив, что неверное лечение несет угрозу общественному здоровью.

На данный момент, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире выросло до 114 443. В Китае вспышка пошла на спад — на материковой части страны за последние сутки зафиксировали лишь 19 новых случаев инфицирования (общее количество — 80 754). Между тем, в Италии обнаружили 1797 новых случаев заражений за сутки (общее количество — 9172).

Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, пишет hromadske.ua.

Продолжает расти количество инфицированных и в Южной Корее — до 7513 (+131 случай) и Иране — до 7161 (+595 случаев).

Также известно о 1412 инфицированных во Франции, 1231 — в Испании и 1224 — в Германии.

С начала вспышки от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели 64154 человек. В то же время, умерли 4026 пациентов.