Дмитрий Полиенко: В законе нет никакого дресс-кода 3 10.03.2020, 15:30

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Фото: Сергей Сыс

Активист рассказал, почему пришел на суд в тюремной робе с нашивкой.

Дмитрий Полиенко получил ответы на свою жалобу о том, почему он не был допущен на расмотрение своей апелляции в Верховном суде. Оказалось, что активиста пропустили, но он "сам решил отказаться от участия в судебном заседании", пишет сайт ПЦ "Весна".

Напомним, 14 февраля Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Минского городского суда. Сам Полиенко в заседанни участия не принял, так как сотрудники охраны его не пропустили из-за нашивки "Free Emelianov" на его одежде.

С помощью юристов общественной приемной ПЦ "Весна" Полиенко подал жалобу в Верховный Суд, а также в Департамент охраны МВД по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств. Вскоре он получил ответы, в которых говорится, что неучастие в своем судебном заседании было желанием самого активиста.

"Согласно записям камер видеонаблюдения в указанный день после прохождения досмотра Вы были пропущены постовым милиционером в здание Верховного Суда, затем заявили об отказе от участия в судебном заседании и покинули здание суда", – указано в ответе Верховного суда.

Департамент охраны МВД ответил, что нарушений в действиях охранников обнаружено не было, и тоже сослался на видеозапись, которая демонстрирует отсутствие каких бы то ни было препятствий в отношении активиста: "Вы были допущены в здание после проведения досмотровых мероприятий, где, в последующем, передвигались в сопровождении секретаря судебного заседания".

Полиенко настаивает, что пройти в зал судебного заседания он не имел никакой возможности.

"Мне говорили: ты не пройдешь, если ее не снимешь [нашивку Free Emelianov – прим.]. Я отказывался ее снимать, так как в законе нет никакого дресс-кода. Они ставили условие: или я ее снимаю и прохожу, или не прохожу в принципе. Говорили также: ты можешь надеть куртку [поверх] и только тогда ты пройдешь. В итоге я сказал, что не буду здесь участвовать", – рассказал активист.

Видео-ролик этого инцидента разместил на своем youtube-канале блогер Дмитрий Козлов: