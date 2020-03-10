Лесорубы обнаружили бункер «секретной армии» Черчилля 1 10.03.2020, 15:18

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В шотландском лесу Крейгилэндс найден бункер времен Второй мировой войны.

Его использовало военное подразделение, известное в народе как «секретная армия» Черчилля, пишет BBC.

Обнаружили бункер сотрудники государственной организации Forestry and Land Scotland (FLS), которая отвечает за сохранение лесного фонда Шотландии.

По их словам, о местонахождении таких бункеров мало что известно, поскольку эта информация всегда держалась в секрете.

Точно так же в свое время не разглашались данные о вспомогательных подразделениях «секретной армии» Черчилля. Они состояли из хорошо подготовленных к войне местных рабочих, которые знали территорию, как свои пять пальцев.

Бойцы «секретной армии», своего рода – британские партизаны, использовали эти бункеры в качестве своей базы.

Помещение было рассчитано примерно на семь человек, вооруженных револьверами, автоматами, снайперской винтовкой и взрывчаткой.

Задачей таких отрядов было нанесение ущерба врагу в случае его вторжения на территорию страны. Бойцы «секретной армии» должны были сражаться до смерти.

Бункер не будет доступен для посетителей

Помещение стандартной конструкции имело площадь 3 х 7 метров. Доступ в него осуществлялся через люк в конце узкого прохода. На другом конце бункера располагался спасательный люк.

Внутри находились двухъярусные кровати, стол, керосинка и другие, необходимые в условиях войны предметы. Однако в найденном бункере ни один из них не сохранился.

Правда, специалисты из FLS предположили, что обломки пиломатериалов могут быть частями кроватей.

В FLS прокомментировали, что из-за редкости и важности объекта, а также в целях безопасности населения бункер для широкой публики не откроют. Его точное местонахождение будет держаться в секрете.