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В Могилеве потратят $72 000 на ремонт памятника Ленину

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  • 10.03.2020, 15:56
В Могилеве потратят $72 000 на ремонт памятника Ленину

Большинство денег пойдет на постамент.

Помните, мы рассказывали, что на ремонт памятника Ленину на одноименной площади в Могилеве потратят более 160 тысяч рублей из городского бюджета? Tut.by узнал, на что именно пойдут деньги. Кстати, организацию, которая выполнит капремонт, все еще ищут — идет процедура госзакупки.

Саму фигуру вождя 4,5 метра в высоту ремонт особенно не коснется. По результатам экспертизы, ее нужно просто помыть и покрыть бесцветным лаком по металлу определенной фирмы в 3 слоя, рассказали в управлении коммунальных предприятий.

А вот над постаментом нужно будет поработать. По заключению тоq же экспертизы, все гранитные плиты, которым облицованы постамент и ступени, нужно будет снять, цементную стяжку под ними — тоже. Стяжку положат новую, а плиты из лабрадорита на нее — старые. За исключением тех, которые нужно заменить из-за деформации.

Начать ремонт памятника Ленину в Могилеве планировали в конце февраля, а завершить к 22 апреля, то есть к празднованию 150-летия Владимира Ленина. Но планы изменились: до начала апреля организаторы закупки будут только собирать предложения от подрядчиков.

На площади Ленина памятник Владимиру Ильичу установили в 1957 году. Автор работы — бакинский скульптор П. Сабсай, а постамента и трибуны — белорусский архитектор В. Волчек.


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