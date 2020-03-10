Эрдоган заявил, что США смягчают позицию относительно систем Patriot 1 10.03.2020, 16:12

Тайип Эрдоган

Вашингтон попросил Анкару о гарантиях по С-400.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты смягчают свою позицию относительно потенциальной продажи оборонительных систем Patriot, добавив, что Вашингтон попросил Анкару гарантировать, что она не активирует российские системы С-400.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После эскалации боевых действий на северо-западе Сирии году Анкара попросила Вашингтон, союзника по НАТО, развернуть системы Patriot на границе с Сирией с целью защиты.

Вашингтон заявил, что готов предоставить боеприпасы Турции для военных операций в Идлибе и он оценивает турецкий запрос на системы Patriot "в контексте вопроса С-400".

"Мы сделали такое предложение США о Patriot: если вы собираетесь дать нам Patriot, то сделайте это. Мы можем купить у вас Patriot", - сказал Эрдоган журналистам во время обратного рейса из Брюсселя.

"Они также значительно смягчили позицию по вопросу С-400. Сейчас они стоят на позиции "пообещайте нам, что вы не введете С-400 в эксплуатацию", - добавил он.