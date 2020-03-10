В недрах Луны нашли остатки древней планеты 10.03.2020, 16:44

иллюстрационное фото charter97.org

Эта находка подтверждает гипотезу о происхождении спутника Земли.

В недрах Луны нашли остатки древней Тейи — протопланеты, столкновение которой с Землей и привело к появлению спутника. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование профессора Университета Нью-Мексико Эрика Кано, пишет «Хайтек».

Согласно основной гипотезе возникновения Луны, более 4,5 млрд лет назад с Землей столкнулся космический объект размером с Марс — протопланета Тейя. Энергия удара расплавила этот объект, а от Земли откололся кусок, который впоследствии стал Луной.

При этом до сих пор ученым не удалось обнаружить никаких следов погибшей планеты. Согласно расчетам, Луна должна на 90% состоять из вещества, схожего с Землей, вперемешку с грунтом, который остался от Тейи, однако анализ лунного грунта показывает, что он на 100% совпадает с земным.

Ученые из Университета Нью-Мексико провели новый анализ изотопного состава лунного грунта — они изучили небольшие образцы спутника, полученные из разных участков — со дна темных базальтовых морей, до плаксиоглазов, поднятых с глубины давно затихшими вулканическими процессами.