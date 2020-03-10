Истребители F-35 впервые перехватили российские самолеты 10.03.2020, 16:50

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Норвежские самолеты выполняли задание в рамках миссии НАТО.

Пара F-35 ВВС Норвегии поднялась в небо с целью отслеживать полет российских боевых самолетов, пересекающих северную Атлантику, пишет unian.net.

Новые истребители американского производства F-35 Lightning II впервые были использованы для перехвата и сопровождения российских боевых самолетов.

Как сообщает Jane`s, пара F-35 Королевских ВВС Норвегии поднялась в небо с целью отслеживать полет российских боевых самолетов, пересекающих северную Атлантику.

Норвежские самолеты выполняли задание в рамках миссии НАТО по реагированию на полеты российских ВКС. В инциденте также были задействованы норвежский истребитель F-16 и британский истребитель Eurofighter Typhoon.

Самолеты следили за российским дальним противолодочным самолетом Ту-142 и сопровождавшими его истребителями.