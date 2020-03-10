Прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей по делу МН17 6 10.03.2020, 17:15

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Фото: Reuters

Один из свидетелей присутствовал при выстреле ракеты из ЗРК «Бук».

Прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей во второй день судебного рассмотрения дела о крушении самолета MH17, сбитого над Донецкой областью в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Государственная прокуратура заявила, что один из свидетелей - россиянин, который присутствовал во время выстрела ракеты из ЗРК "Бук" по самолету.

По данным прокуратуры, новый свидетель добровольно вызвался присоединиться к сепаратистам. Он охранял территорию, откуда стрелял "Бук". По словам мужчины, присутствующие на месте выстрела были довольны, что был сбит военно-транспортный самолет, пока не поняли, что это пассажирский самолет.

По данным прокуратуры, свидетеля слишком опасно слушать в суде, и это нужно делать тайно. Ранее он давал показания в маске.

В прокуратуре также отметили, что десяткам других свидетелей также грозит серьезная опасность со стороны российских спецслужб. Имена этих людей хранят в тайне. Большинство свидетелей заявили, что боятся мести или даже убийства.

"К одному из людей, который прислал видео, дважды приходили вооруженные люди. После этого он скрылся", - сказал прокурор Тийс Бергер.

По данным прокуратуры, угрозы поступают от вооруженных формирований на Востоке Украины и от секретной службы в России. "Это бросает темную тень на этот процесс. Есть много доказательств того, что российские силовики пытаются помешать этому процессу", - сказал Бергер.

Как сообщалось, в понедельник в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере, при этом всех подсудимых боевиков удалось сообщить об этом суд.

Процесс, который ведут судьи Гаагского окружного суда, происходит в судебном комплексе Схипхола на окраине Амстердама.