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Главнокомандующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом

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  • 10.03.2020, 17:33
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Главнокомандующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом
Ярослав Мика
Фото: W. Olkuśnik / PAP

Ярослав Мика инфицировался во время поездки в Германию.

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает onet.pl cо ссылкой на министерство национальной обороны Польши.

"После возвращения с военного совещания в Германии у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, сопровождавшие генерала помещены в карантин, а сам генерал "чувствует себя хорошо".

По последним данным, в Польше официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.


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