Главнокомандующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом 11 10.03.2020, 17:33

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Ярослав Мика

Фото: W. Olkuśnik / PAP

Ярослав Мика инфицировался во время поездки в Германию.

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает onet.pl cо ссылкой на министерство национальной обороны Польши.

"После возвращения с военного совещания в Германии у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

Po powrocie z wojskowej narady w Niemczech, u gen. Miki dowódcy generalnego, potwierdzono obecność #koronawirus. Osoby towarzyszące generałowi poddano kwarantannie. Dowódca czuje się dobrze. Procedury zadziałały, wprowadzono działania mające zminimalizować ryzyko #koronawirus. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 10, 2020

Отмечается, что лица, сопровождавшие генерала помещены в карантин, а сам генерал "чувствует себя хорошо".

По последним данным, в Польше официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.