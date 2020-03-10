Главнокомандующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом

Главнокомандующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом11
- 10.03.2020, 17:33
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Ярослав Мика инфицировался во время поездки в Германию.
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает onet.pl cо ссылкой на министерство национальной обороны Польши.
"После возвращения с военного совещания в Германии у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса", - говорится в сообщении.
Po powrocie z wojskowej narady w Niemczech, u gen. Miki dowódcy generalnego, potwierdzono obecność #koronawirus. Osoby towarzyszące generałowi poddano kwarantannie. Dowódca czuje się dobrze. Procedury zadziałały, wprowadzono działania mające zminimalizować ryzyko #koronawirus.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 10, 2020
Отмечается, что лица, сопровождавшие генерала помещены в карантин, а сам генерал "чувствует себя хорошо".
По последним данным, в Польше официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.