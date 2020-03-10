Витаутас Ландсбергис: БелАЭС — самое большое свинство по отношению к Литве

Витаутас Ландсбергис: БелАЭС — самое большое свинство по отношению к Литве2
- 10.03.2020, 17:51
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Первый глава Литвы раскритиковал действия белорусских властей.
В Литве празднуют 30-летие восстановления независимости. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы принял решение о восстановлении независимости Литовской Республики. Накануне памятной даты cайт Сharter97.org поговорил с профессором Витаутасом Ландсбергисом, лидером движения Саюдис, первым главой независимой Литвы.
- По вашему мнению, чем были и являются события 11 марта 1990 года для Литвы?
- То, что произошло 11 марта — это окно в свободу. Окно, которое широко распахнулось для всех без исключения.
- Российские пропагандисты часто говорят о том, что Литва получила независимость только для того, чтобы «потерять промышленность и сотни тысяч жителей из-за эмиграции».
- Знаменитый на весь мир российский поэт Александр Сергеевич Пушкин говорил «и не оспаривай глупца».
- Как вы оцениваете нынешний режим России? Он по-прежнему несет опасность своим соседям и всему миру?
- Нынешние власти России опасны и для себя, и для всего мира, потому что не находят иного смысла существования кроме экспансии и агрессии. В Кремле наслаждаются войнами и людским несчастьем.
- Почему Россия испытывает такие сложности с превращением в демократическую страну?
- У российских властей хорошо получается душить свой народ.
- У Беларуси не получилось отмежеваться от наследия СССР и стать демократической страной. Как вы думаете, почему?
- В Беларуси победил реваншизм и изоляционизм.
- Как вы оцениваете нынешние отношения Литвы и Беларуси?
- Они такие, какие есть. Белорусские власти не желают других отношений. Либо же им просто не разрешают стремиться к тому, чтобы их изменить.
- Буквально на расстоянии в несколько десятков километров от Вильнюса Беларусь вводит в эксплуатацию атомную станцию. Ваше мнение по этому вопросу?
- Это ничто иное, как самое большое свинство, которое кто-либо мог сделать по отношению к Литве. По моему мнению, это повторение агрессии СССР против Литвы.