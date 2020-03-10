Витаутас Ландсбергис: БелАЭС — самое большое свинство по отношению к Литве 2 10.03.2020, 17:51

1,262

Витаутас Ландсбергис

Фото: DELFI / Domantas Pipas

Первый глава Литвы раскритиковал действия белорусских властей.

В Литве празднуют 30-летие восстановления независимости. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы принял решение о восстановлении независимости Литовской Республики. Накануне памятной даты cайт Сharter97.org поговорил с профессором Витаутасом Ландсбергисом, лидером движения Саюдис, первым главой независимой Литвы.

- По вашему мнению, чем были и являются события 11 марта 1990 года для Литвы?

- То, что произошло 11 марта — это окно в свободу. Окно, которое широко распахнулось для всех без исключения.

- Российские пропагандисты часто говорят о том, что Литва получила независимость только для того, чтобы «потерять промышленность и сотни тысяч жителей из-за эмиграции».

- Знаменитый на весь мир российский поэт Александр Сергеевич Пушкин говорил «и не оспаривай глупца».

- Как вы оцениваете нынешний режим России? Он по-прежнему несет опасность своим соседям и всему миру?

- Нынешние власти России опасны и для себя, и для всего мира, потому что не находят иного смысла существования кроме экспансии и агрессии. В Кремле наслаждаются войнами и людским несчастьем.

- Почему Россия испытывает такие сложности с превращением в демократическую страну?

- У российских властей хорошо получается душить свой народ.

- У Беларуси не получилось отмежеваться от наследия СССР и стать демократической страной. Как вы думаете, почему?

- В Беларуси победил реваншизм и изоляционизм.

- Как вы оцениваете нынешние отношения Литвы и Беларуси?

- Они такие, какие есть. Белорусские власти не желают других отношений. Либо же им просто не разрешают стремиться к тому, чтобы их изменить.

- Буквально на расстоянии в несколько десятков километров от Вильнюса Беларусь вводит в эксплуатацию атомную станцию. Ваше мнение по этому вопросу?

- Это ничто иное, как самое большое свинство, которое кто-либо мог сделать по отношению к Литве. По моему мнению, это повторение агрессии СССР против Литвы.