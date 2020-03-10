Фондовый рынок США открыл торги ростом 3 10.03.2020, 18:03

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Рост зафиксирован на уровне 3%.

Накануне вечером американские биржи закрылись падением более чем на 7%. Причиной стал обвал нефтяного рынка после выхода России из сделки ОПЕК+, пишет РБК.

Индекс широкого рынка S&P500 вырос на 2,66%, до 2819,71 пункта по состоянию на 16:40 мск, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones растет на 2,92%, до 24 548,4 пункта, NASDAQ Composite — на 2,68%, до 8163,8 пункта.

Рынки пытаются восстановиться после распродажи в понедельник. В начале недели индекс Dow Jones упал на 7,8%, до 23851,02, индекс S&P 500 — на 7,6%, до 2746,56, а индекс Nasdaq Composite — на 7,3%, до 7950,68 пункта. Падение всех трех индикаторов стало самым большим однодневным снижением с 2008 года.