Коронавирус: Европарламент призвал к солидарности

Коронавирус: Европарламент призвал к солидарности5
- 10.03.2020, 18:26
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Европарламентарии высказали восхищение работой врачей.
Сегодня Европарламент вместе с Еврокомиссией и председательствующей Хорватией обсудил вспышку эпидемии COVID-19 в Европе, подчеркнув необходимость замедления распространения вирусов, сообщили cайту Сharter97.org в пресс-службе Европейского парламента.
Комиссар ЕС по здоровью и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес заявила, что COVID-19 представляет собой угрозу для общественного здравоохранения. Cитуация с вирусом постоянно меняется. Государства-члены Евросоюза должны сосредоточиться на борьбе с вирусом, чтобы замедлить его распространение, чтобы системы здравоохранения могли с ним справиться, а его влияние на экономику и социальную жизнь было как можно более ограниченным.
Многие лидеры политических групп в Европарламенте выразили свое сочувствие тем, кто затронут вирусом, и восхищение медицинскими работниками, которые заботятся о зараженных людях.
Также была подчеркнута необходимость солидарности в ЕС и выделения большего количества средств на исследование вирусов. Необходимое медицинское оборудование, такое как тестовые наборы, маски и респираторы, должны изготавливаться в ЕС и предоставляться всем государствам-членам.
Некоторые страны заявили, что существует необходимость в общеевропейской оценке риска, чтобы обеспечить применение равных мер в областях с одинаковым уровнем риска. Некоторые также подняли вопрос о необходимости изменения общих правил доступа в Шенгенскую зону.