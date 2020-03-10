Коронавирус: Европарламент призвал к солидарности 5 10.03.2020, 18:26

1,117

Европарламентарии высказали восхищение работой врачей.

Сегодня Европарламент вместе с Еврокомиссией и председательствующей Хорватией обсудил вспышку эпидемии COVID-19 в Европе, подчеркнув необходимость замедления распространения вирусов, сообщили cайту Сharter97.org в пресс-службе Европейского парламента.

Комиссар ЕС по здоровью и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес заявила, что COVID-19 представляет собой угрозу для общественного здравоохранения. Cитуация с вирусом постоянно меняется. Государства-члены Евросоюза должны сосредоточиться на борьбе с вирусом, чтобы замедлить его распространение, чтобы системы здравоохранения могли с ним справиться, а его влияние на экономику и социальную жизнь было как можно более ограниченным.

Многие лидеры политических групп в Европарламенте выразили свое сочувствие тем, кто затронут вирусом, и восхищение медицинскими работниками, которые заботятся о зараженных людях.

Также была подчеркнута необходимость солидарности в ЕС и выделения большего количества средств на исследование вирусов. Необходимое медицинское оборудование, такое как тестовые наборы, маски и респираторы, должны изготавливаться в ЕС и предоставляться всем государствам-членам.

Некоторые страны заявили, что существует необходимость в общеевропейской оценке риска, чтобы обеспечить применение равных мер в областях с одинаковым уровнем риска. Некоторые также подняли вопрос о необходимости изменения общих правил доступа в Шенгенскую зону.