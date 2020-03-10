Иранец, выздоровевший в Минске от коронавируса: Давали лекарства, какие – я даже не знаю 10.03.2020, 19:02

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Фото: соцсети

Студент БНТУ находится в минской инфекционной больнице, но скоро его выпишут.

Студент БНТУ из Ирана стал первым в стране пациентом, у которого выявили коронавирусную инфекцию – и первый же излечившимся, у него третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, также отрицательные результаты, скоро всех троих выпишут.

Kp.by позвонил Парсе, чтобы узнать о его самочувствии и настроении. Молодого человека госпитализировали в конце февраля:

- У меня сегодня (10 марта. – Ред.) 12-е сутки в инфекционной больнице. Что я делаю? Со всеми общаюсь по телефону, успокаиваю тех, кто волнуется. Стараюсь улыбаться. Здесь скучно: не выйдешь на улицу, не походишь! Немного тяжело. Я каждый день занимаюсь в палате. После выписки пойду в спортзал, готов поднимать 50 кг на каждую руку, - смеется Парса. – Еще смотрю фильмы - о любви, войне. Наверное, меня выпишут в пятницу. Моя невеста Полина тоже еще в больнице, ее госпитализировали на 14 дней, так как она контакт первого уровня. Почти всех моих одногруппников уже выписали.

- А как самочувствие у родных вашей невесты?

- У отца все нормально. Мы с ним разговариваем, шутим. У всех родных Полины настроение хорошее. Они себя чувствуют хорошо.

- Как тебя лечили в больнице?

- Давали лекарства, какие – я даже не знаю. А пять дней назад мне их отменили. Врач сказала, что мне не требуется лечение, и я сам пойду на поправку. Если давали лекарства, значит, они помогали! Врачи знают, что делают. Кормят хорошо, еда не жареная, компот каждый день. Друзья передают продукты. У меня столько фруктов, что не знаю, что с ними делать. Варенье что ли готовить, - шутит Парса.

- Как твои родные в Иране?

- Результат теста на коронавирус у них отрицательный. Скоро мой отец будет в Беларуси – он ездит сюда по работе. Пару вещей из Ирана мне передаст и поедет домой.

«Бояться – это нормально. Но не дайте вирусу испортить вашу жизнь»

Сейчас у Парсы приятные хлопоты – свадебные! 23 мая они с Полиной поженятся.

- В этот день и свадьбу сыграем, и много что надо сделать. Моя Полина умная, красивая девушка. У нее очень добрые и понимающие родители. Папа Полины ответственный человек, любит семью, поддерживает всех нас и сейчас с нами шутит. Я их очень сильно люблю.

- У вас в Инстаграме больше 9 тысяч подписчиков. И вы устроили на своей страничке розыгрыш сертификатов в сеть магазинов бытовой химии и косметики. Это реклама?

- Нет, магазин не выходил со мной на связь, розыгрыш была моя идея. Я за свой счет куплю сертификаты, как только меня выпишут. Хочу, чтобы люди хоть на пару часов, дней забыли про этот вирус. Хочу их порадовать. Это моя благодарность за то, что меня поддерживали. Я достаточно зарабатываю – в Иране у меня свой магазин, я работаю с автозапчастями.

Парса говорит, что не стоит бояться вируса, так как врачи знают свое дело. Он отмечает, что Беларусь была в полной готовности к коронавирусу.

- Они это доказали. Всем, с кем я был в контакте, проверили. Это очень большая и нелегкая работа. Бояться коронавируса – это нормально. Но не дайте вирусу испортить вашу жизнь. Берите себя в руки. Мы даже в больнице с невестой планируем свадьбу! В мире еще не создано лекарство от коронавируса. Так что пока единственное и лучшее лекарство от него – это надежда и терпение.