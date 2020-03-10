Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением к верующим 10.03.2020, 19:23

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Глава Католической церкви в Беларуси обратился к белорусам в связи с коронавирусом.

Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением к верующим и священнослужителям.

Он призывает молиться об избавлении от эпидемии коронавируса — «просить милосердного Бога о защите нашего народа от этой опасной заразной болезни» и за здоровье больных и врачей, сообщает catholic.by.

Коронавирусная инфекция распространилась почти по всей планете. Число больных достигло 116 тысяч человек, более трех тысяч человек умерло. В Беларуси коронавирус обнаружили у 9 человек, троих из них уже вылечили.

Архиепископ призвал людей «сохранять спокойствие, выполнять распоряжения пастырей, предписания врачей и особенно заботиться о соблюдении соответствующих санитарных норм».