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Видеохит: в Барановичах подружились собака и утка

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  • 10.03.2020, 19:48
Видеохит: в Барановичах подружились собака и утка

Собака и птица вместе играют в одном из частных дворов города.

Ролик в редакцию Intex-press прислал читатель. Он рассказал, что в июне по просьбе сына купил в подарок маленького утенка. Его назвали Дональд, в честь мультипликационного персонажа. Утка подружилась с овчаркой Верой.

Собака благосклонно отнеслась к появлению птицы, и теперь животные часто играют во дворе. На кадрах видно, что пернатый Дональд настойчиво щиплет Веру, пытаясь заставить ее бросить палку.

По словам владельца птицы, за полгода утка стала членом семьи, поэтому никто не собирается ее есть.


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