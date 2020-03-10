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36 лет гибридной монархии

  • Дмитрий Гудков
  • 10.03.2020, 19:56
36 лет гибридной монархии
Дмитрий Гудков

И сквозь вcю эту оформляющую госпереворот речь тараном ломится Фрейд.

То есть вся эта неприличная возня с Конституцией затевалась ради одного сегодняшнего момента: двух новых сроков Путина. Терешкова, хорошо помнящая еще Сталина, не подвела.

Путину даже неважно, будут досрочные выборы в Госдуму или не будут – пусть эти там сами между собой разбираются, типа народ типа решит. Важно только одно: его собственная вечная власть.

Пока оформленная в виде новых двух сроков. Плюс 16 лет к 2020 году.

36 лет гибридной монархии.

И, пожалуйста, не надо про «расширенные полномочия парламента». Единственный, у кого тут есть полномочия, – это он сам.

И сквозь вcю эту оформляющую госпереворот речь тараном ломится Фрейд: «Россия свой план по революциям уже выполнила». Единственное, чего он боится и о чем постоянно думает. Так что будут новые уголовные дела, новые дикие сроки, новые репрессии.

Дмитрий Гудков, Facebook


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