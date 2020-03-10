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Белорусам рекомендуют не посещать Италию и Израиль

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  • 10.03.2020, 20:20
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Белорусам рекомендуют не посещать Италию и Израиль
иллюстрационное Фото

В этих странах из-за коронавируса введен карантин.

МИД Беларуси рекомендует гражданам нашей страны не посещать Италию и Израиль, где из-за коронавируса COVID-19 введен карантин.

В Италии с 10 марта на территории всей страны начал действовать режим строгого карантина. Он продлится как минимум до 3 апреля. Запрещены все массовые мероприятия, включая спортивные, введены ограничения на перемещения людей по стране без нужды. Туристические поездки в Италию в этот период не допускаются. Если пассажиры прилетают или вылетают из Италии, они должны обосновать цель путешествия (исключение существует только для транзитных поездок).

С 12 марта в Милан временно приостанавливаются полеты самолетов "Белавиа".

Для всех, кто приезжает в Израиль, с 9 по 23 марта введен обязательный двухнедельный карантин. Граждане Беларуси, которые собираются все же поехать в Израиль, с 12 марта должны за пять дней до поездки направить запрос в адрес израильского посольства в Беларуси. Без подтверждения из диппредставительства попасть в Израиль будет невозможно.


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