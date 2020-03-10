Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии 10.03.2020, 20:26

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Тайип Эрдоган

Президент Турции рад, что с помощью беспилотников удалось уничтожить «дорогие и важные» ракетные комплексы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об уничтожении в сирийской провинции Идлиб восьми зенитных ракетных комплексов "Панцирь" российского производства. Об этом он рассказал журналистам по дороге из Брюсселя, где проводил переговоры с руководством Европейского союза и НАТО, информирует gordonua.com со ссылкой на телеканал NTV.

По утверждению Эрдогана, комплексы были ликвидированы в результате атаки беспилотных аппаратов. Уничтожены "очень дорогие и важные системы" сирийской противовоздушной обороны, подчеркнул президент.

Он выразил удовлетворение тем, что вступил в силу и действует временный режим прекращения огня в Идлибе, и не исключил, что перемирие станет постоянным.