В Москве протестуют против обнуления сроков Путина 7 10.03.2020, 20:49

4,718

Одиночные пикеты проходят также в Санкт-Петербурге.

В центре Москвы вечером во вторник проходят одиночные пикеты против внесения в Конституцию поправки, которая позволяет Владимиру Путину избираться президентом РФ еще на два срока, передает svoboda.org.

Провести пикеты предложили журналист и муниципальный депутат Илья Азар и активист, бывший обвиняемый по "московскому делу" Алексей Миняйло. Они называют поддержанную Путиным поправку, которую сегодня во втором чтении одобрила Госдума - "узурпацией власти".

Пикеты проходят у памятника святому Владимиру неподалёку от Кремля. Их участники сменяют друг друга с табличкой с надписью "Нет" и лозунгами против поправок. Серия одиночных пикетов не требует согласования с властями.

Одиночные пикеты проходят также в Санкт-Петербурге.

В Мск и СПб начались пикеты против обнуления президентских сроков Путина pic.twitter.com/cCYkUSfPbJ — Рифмы и Панчи 🎄 (@Rhymeslive) March 10, 2020

В Москве возле памятника князя Владимира начались пикеты против обнуления президентских сроков. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/wVg9BrK0At — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 10, 2020

В среду, когда Госдума РФ намерена рассмотреть поправки в окончательном третьем чтении, пикеты намерены провести активисты партии "Яблоко".

Оппозиционные активисты также подали в мэрию Москвы несколько заявок на проведение митингов протеста.

"Обнулить" сроки президента Путина после внесения в Конституцию РФ поправок предложила в Госдуме депутат Валентина Терешкова. Путин сказал, что не против этого, если Конституционный суд признает такую поправку соответствующей основному закону.