закрыть
10 марта 2020, вторник, 22:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

В Москве протестуют против обнуления сроков Путина

7
  • 10.03.2020, 20:49
  • 4,718
В Москве протестуют против обнуления сроков Путина

Одиночные пикеты проходят также в Санкт-Петербурге.

В центре Москвы вечером во вторник проходят одиночные пикеты против внесения в Конституцию поправки, которая позволяет Владимиру Путину избираться президентом РФ еще на два срока, передает svoboda.org.

Провести пикеты предложили журналист и муниципальный депутат Илья Азар и активист, бывший обвиняемый по "московскому делу" Алексей Миняйло. Они называют поддержанную Путиным поправку, которую сегодня во втором чтении одобрила Госдума - "узурпацией власти".

Пикеты проходят у памятника святому Владимиру неподалёку от Кремля. Их участники сменяют друг друга с табличкой с надписью "Нет" и лозунгами против поправок. Серия одиночных пикетов не требует согласования с властями.

Одиночные пикеты проходят также в Санкт-Петербурге.

В среду, когда Госдума РФ намерена рассмотреть поправки в окончательном третьем чтении, пикеты намерены провести активисты партии "Яблоко".

Оппозиционные активисты также подали в мэрию Москвы несколько заявок на проведение митингов протеста.

"Обнулить" сроки президента Путина после внесения в Конституцию РФ поправок предложила в Госдуме депутат Валентина Терешкова. Путин сказал, что не против этого, если Конституционный суд признает такую поправку соответствующей основному закону.


популярное за неделю

Мнение

Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол
Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев
Весна близко
Весна близко Ирина Халип