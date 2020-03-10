Сказка про белого бычка 4 Александр Хоц

10.03.2020, 21:35

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Пушкин для русской истории универсален.

Самое смешное в речи Путина, это ссылки на необходимость стабильности в кризисные годы ("стабильность в приоритете"). Не поленился даже вспомнить о Рузвельте, бывшем в Белом доме в годы войны дольше двух сроков.

А заодно намекнул, что американское ограничение сроков действует "только с 1951 года, не так уж давно по историческим меркам". (Мол, не такое уж оно бесспорное, ещё может быть и пересмотрено). То есть, всеми силами своего скромного красноречия "втюхивает" массам, что "коней (а также крыс) на переправе не меняют".

Но одновременно признаёт, что эффективности развития без сменяемости власти не бывает. В итоге он загоняет страну в тупик: пока "стабильность в приоритете", - никакого развития быть не может, - а значит, продолжается кризис. Но пока он продолжается, - стабильность важнее сменяемости.

И так по кругу - сказка про белого бычка. Объявляя о приоритете стабильности, Путин исключает развитие, а поскольку нет развития, - озабоченный стабильностью диктатор намерен править вечно. Вот и вся "идеология" его бессмысленных поправок.

- Вы видите, как плохо в стране? - тогда держитесь за меня. И пока вы держитесь, вам будет ещё хуже. Но о революциях - и не заикайтесь, тогда вам будет совсем пи....ц. (Бурные аплодисменты. Все встают. Страна ложится).

*

Мышеловка

Пушкин для русской истории универсален. Всё, что с нами ещё будет, в его текстах уже было.

А мы - ждём не дождёмся решения конституционного суда. И продолжаем удивляться, как это советский миф (похоронивший СССР) продолжает держать нас за горло (Терешкова, 22 апреля, престарелый генсек...)

И пытаемся понять, когда этот новый "совок" накроется тем же тазом, что и прошлый..

Кстати, кто-то всерьёз собирался идти участвовать в фейковом "опросе", - словно это законный и конституционный референдум?

Фейк и имитация законности - от начала до конца. И теперь наконец-то понятно, зачем потребовался "бог", "мужчина и женщина" и социальные подачки.

На начальном этапе нужно было вовлечь как можно больше людей в процесс так называемого "опроса", мотивировать их прийти на участки. Усыпить бдительность и выманить согласие участвовать...

Если бы сразу был поставлен вопрос об "обнулении" сроков и вечном президентстве, - то естественно возникла бы проблема легитимности таких базовых изменений.

Общество спросило бы: почему незаконный "опрос", а не референдум (с его правовыми гарантиями)?

Но вот на тему "мужчины и женщины", "бога" и МРОТ, - российская массовка готова была откликнуться и участвовать в "опросе" (которого нет ни в каком российском законодательстве).

Когда же купленная таким образом массовка на это согласилась, - мышеловка захлопнулась.

И вдруг массовке "выкатили" вопрос о пожизненном президентстве - без всякого референдума, без гарантий и процедур наблюдения, без законного формата изменения конституции.

Власть сказала россиянам: "Вы купились? вы согласны продаваться? Ну так получайте вместо "бога" - пожизненного Путина.

И не возразишь, потому что поздно.

Это, собственно, история о чём? О ненасытном и стареющем "генсеке"? Не уверен. Скорее, о народе, готовом продаваться за "похлёбку" и потому не имеющем будущего.

Александр Хоц, Facebook