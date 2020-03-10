Как Румас раскритиковал сам себя 3 Марина Светлова

10.03.2020, 21:45

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Фото: БЕЛТА

Неожиданное прозрение посетило премьера.

Вернее, прозрений было сразу два. И оба случились на заседании президиума Совмина.

Сначала Сергей Румас обнаружил, что частное, оказывается, эффективнее государственного. А после вдруг изобличил слабую работу представителей государства в органах управления госпредприятий.

— Эффективность государственного сектора, если судить по производительности труда, ниже, чем на частных предприятиях. Причин несколько, но одна из основных — низкое качество управления предприятиями. Говоря о низком качестве управления, я имею в виду не только нанятого руководителя предприятия, но и недостаточно эффективную систему владельческого надзора со стороны государственных органов и слабую пока работу представителей государства в органах управления предприятий, — отметил Румас.

И все бы замечательно, если бы сам Сергей Румас как раз ни являлся тем самым представителем государства — вот уже год он возглавляет набсовет МТЗ. Хватает у предприятий и других маститых «надзирателей». Так, Наталья Кочанова является представителем государства на «Нафтане», спикер «палаты представителей» Владимир Андрейченко — на «Полоцк-Стекловолокно», председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов — на «СветлогорскХимволокно» и так далее.

То есть, то, что вышеназванные предприятия не стали флагманом белорусской экономики, — это их прокол. По крайней мере, так считает Румас. Самокритично, конечно, ничего не скажешь.

В этой связи можно было бы посоветовать премьеру так сильно не посыпать голову пеплом — а просто взять и отправить госпредприятия в свободное плавание, дав им, наконец, возможность стать частными и эффективными — глядишь и надзора представителей госорганов не понадобится. А с другой стороны, чем тогда заняться Румасу, Кочановой, Мясниковичу, Андрейченко и иже с ними? Ну, не управлением же страной!

Марина Светлова, «Солидарность»