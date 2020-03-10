Брестское «Динамо» в эмоциональном матче сыграло вничью с «Ислочью» 2 10.03.2020, 21:55

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В первом четвертьфинальном матче Кубка Беларуси были удалены четыре футболиста.

В первом четвертьфинальном матче Кубка Беларуси брестское «Динамо» сыграло вничью с «Ислочью» (0:0), передает«Трибуна».

Отметим, что на 36-й минуте встречи гости остались в меньшинстве. За две желтых карточки был удален капитан «волков» Дмитрий Комаровский. Позже, на 80-й минуте был удален еще один игрок «Ислочи» – Сергей Карпович. Защитник получил две желтых карточки.

На 50-й минуте брестчане остались вдесятером. Вторую желтую карточку получил полузащитник Павел Савицкий. На 71-й минуте «Динамо» осталось вдевятером. Защитник и капитан хозяев Олег Веретило заработал вторую желтую карточку и покинул поле.

Таким образом, команды завершали встречу в формате 9 на 9.