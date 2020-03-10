«Газпром» остановит «Силу Сибири» 4 10.03.2020, 22:53

1,376

После того, как Китай объявил форс-мажор по закупкам газа, на трубопроводе решили провести профилактические работы.

«Газпром» приостановит поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна.

Стоивший 8 млрд долларов газопровод временно прекратит прокачку во второй половину марта. Официальная версия происходящего - профилактические работы. Как сообщает «Газпром», они согласованы с китайским покупателем в лице государственной нефтегазовой корпорации CNPC и будут проводиться дважды в год - весной и осенью.

Решение остановить трубу на профилактику было принято спустя неделю после того, как стало известно, что крупнейший китайский газовый импортер Petrochina («дочка» CNPC) ввел ограничения на закупки как СПГ, так трубопроводного газа.

Как сообщили Reuters четыре источника в отрасли, компания направила уведомление о форс-мажоре поставщикам. PetroChina обеспечивает 40% своих потребностей в газе за счет импорта, около 70% которого приходится на трубопроводный газ, остальное - на СПГ.

Форс-мажор пока не коснулся поставок российского газа по «Силе Сибири» - прокачка идет в «штатном режиме», сообщила тогда пресс-служба «Газпрома».

По плану компании, в 2020 году Китай получит 5 млрд кубометров в год по «Силе Сибири». На полную мощность - 38 млр кубометров - трубопровод должен заработать к 2024 году.

В прошлом году потребление газа в Китае составило 305,9 млрд кубометров, а предложение на рынке достигло 315,2 млрд кубов. В текущем году, по оценке Sinopec, внутренний рынок останется в состоянии избытка: при спросе 335 млрд кубометров предложение может составить 344 млрд.