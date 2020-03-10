Путин дал старт будущей революции 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

10.03.2020, 23:22

1,066

Антон Орехъ

Дело завершится бунтом или переворотом.

Наверное, это и называется уверенностью в завтрашнем дне. Уверенность – это не обязательно светлое чувство. Заключенный в камере тоже уверен в завтрашнем дне. Откроется окошко, в окошко поставят миску с баландой, а потом выведут на полчаса прогуляться под небом в клеточку. И завтра и послезавтра будет то же самое. Россияне были уверены, что анатомический цирк с поправками нужен лишь для того, чтобы как-то оставить навечно у власти Путина. Они вели себя как жулики, которые точно знают, что сейчас что-то сопрут, но все-таки пытаются состроить добрые физиономии. Я не знаю, зачем были эти кульбиты с досрочными выборами. Было только немного забавно смотреть на лица синильных персонажей, которые сперва дружно аплодировали, когда это предлагали, а потом похлопали, когда Путин это отверг.

Я не знаю, зачем это было — и мне абсолютно это всё равно. Зато я могу себе представить, что теперь будет дальше. Теперь я уверен в завтрашнем и послезавтрашнем дне. Я точно знаю, что лучше в стране уже не будет. В РФ теперь может быть только хуже и весь вопрос в том, насколько и как скоро эту хуже наступит. Через несколько лет россияне получат ситуацию, когда страной будет править плохо соображающий старик, за спиной которого Россию станут рвать на куски его приближенные. Для страны это – абсолютный кошмар. Либо дело завершится бунтом или переворотом. Лимит на революции исчерпан, говорит Путин? Он только что дал старт будущей революции!

Очевидно, что все более или менее молодые, талантливые и дееспособные ребята уже не будут связывать будущее со своей родиной, потому что этого будущего у родины просто не увидят. Умные уедут, дегенераты расплодятся. Власть продолжит борьбу с последствиями 90-х, преодолевать которые можно еще хоть сто лет. Власть продолжит праздновать победу над фашизмом, которую тоже можно отмечать до столетия точно. Победу, которую одержали не мы, а поколение, из которого в живых остались единицы. Победу, которая символизирует лишь то, что мы с тех пор ничего больше не достигли и способны жить только прошлым. Годы спустя мы всё так же будем целиком зависеть от цены на нефть и мечтать о том, чтобы нагадить Америке. Не чтобы сделать что-то хорошее для себя, а чтобы сделать какую-то пакость для других.

Россияне еще сто раз услышат, что «времени на раскачку нет», стопятьсот раз услышат, что нам нужна стабильность и что коней на переправе не меняют. Нынче Путин не себе полномочия продлил, а приговор стране вынес. А дальше, каждый должен сделать выбор для себя сам, как ему жить. Смириться с тем, что в России столетиями так и было? Утешать себя тем, что наши деды всю жизнь прожили при большевиках и всё равно им есть чем гордиться? Бежать, куда глаза глядят, чтобы спокойно провести остаток жизни на теплом острове или высоко в горах? Или попытаться понять, что страна такая лишь потому, что россияне позволяют власти делать ее такой.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»