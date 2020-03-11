Падающая нефть наносит неожиданный удар по Лукашенко 40 11.03.2020, 8:03

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Белорусской власти не хватает $1 миллиарда, чтобы «пересидеть» ситуацию.

В понедельник, 9 марта, на фоне развала сделки ОПЕК обрушились нефтяные котировки, вслед за этим началось падение курса российского рубля, а за ним — и снижение белорусского. И хотя белорусский рубль на торгах 10 марта немного отыграл позиции, его падение к курсу доллара и евро стало рекордным и превзошло динамику с начала месяца в 244 раза.

Как будет развиваться ситуация с белорусской валютой и чем это может обернуться для нашей экономики? На вопросы Charter97.org отвечает экономист Леонид Злотников.

- Ситуация с нефтью напомнила аналитикам события 1991 года, когда рекордное падение цен на «черное золото» после «Бури в пустыне» предшествовало распаду СССР. Насколько масштабными могут быть последствия нынешнего «черного понедельника»?

- Распаду СССР предшествовали события начала 80-х годов, когда было значительное падение цен на нефть. Это был только один из факторов. Для Беларуси ситуация после нынешнего «черного понедельника» не похожа на ту, потому что страна не имеет своей нефти. Но последствия тоже могут быть значительными.

В Советском Союзе было много нефти. Доходы от этого были значительные и помогали поддерживать экономики всех республик. После падений цен на нефть они сократились. Золотые резервы СССР были растрачены. Возникли экономические трудности и сложные отношения между самими республиками. В конце концов, отсутствие значимых доходов от нефти, которые были до кризиса на мировом рынке, привело к напряженным отношениям между республиками и стало главным фактором распада СССР в 1991 году.

- Как начинающиеся в России проблемы из-за обвала цены на нефть отразятся на экономике Беларуси?

- До сих пор нам поставлялась нефть по ценам ниже мировых. Мы сами потребляли 7 миллионов тонн, а всего поставлялось до 23 миллионов тонн нефти. Разницу Беларусь перерабатывала на НПЗ и продавала в форме нефтепродуктов за рубеж, оставляя у себя экспортную пошлину. Это был хороший для белорусских властей доход — благодаря тому, что Россия поставляла им больше нефти чем нужно. В последнее время Россия изменила формулу отношений по нефти с Беларусью.

Сейчас это на ситуацию уже в значительной степени не повлияет. Потому что цены на нефть стали низкими. В этих ценах большую прибыль НПЗ не получат, она будет намного меньше, чем это было раньше. Даже если Россия будет поставлять нам нефть в том объеме, что и ранее, то доходы от переработки в новых условиях отношений с Россией и с миром не дадут властям значительных доходов. Раньше более высокие цены на нефтепродукты и маржа, которая после переработки оставалась в Беларуси, давала значительный доход бюджету. Теперь этого не будет.

Ситуация такова, что фактически пропадает источник доходов за счет нефти из России, которая для белорусской стороны была дешевой. Власть оказывается в тяжелом положении.

Конечно, для самих белорусов будет выигрышным, если бензин станет дешевле или останется в той же цене. Но не забывайте, что перепродажа нефтепродуктов в значительной степени формировала белорусский бюджет, поэтому доходы государства будут низкими и несущественными. Так что это — большой убыток для властей страны.

Сейчас белорусская власть больше теряет, чем находит. До сих пор российская нефть поступала для Лукашенко дешевле, чем россияне продавали ее на мировой рынок — а сейчас эта маржа будет маленькой, не будет заработка.

Знаете, есть еще одно последствие падения цен на нефть, которое очень сильно повлияет на Беларусь. За последние два-три года власти потратили 2 миллиарда долларов, которые взяли в долг для того, чтобы реконструировать два НПЗ. А тут цены на нефть неожиданно пошли вниз, в итоге заработки нефтезавода будут очень маленькими. В итоге может быть очередная провальная «реконструкция», как это уже было с цементом, деревообработкой, МАЗом и т.д.

Лукашенко уже не хватает 1 миллиарда долларов, для чтобы «пересидеть» в этой ситуации. Вдвойне тяжелыми для властей последствия будут еще и потому, что НПЗ уже не будут подставлять плечо белорусской экономике, а наоборот — только ухудшат положение вещей.

- Как вы оцениваете ситуацию с белорусским рублем? Можно ли говорить о девальвации национальной валюты?

- Он уже девальвируется. Если раньше было 2,11 или 2,12, то сейчас 2,33. Буквально за несколько последних дней. Так что девальвация идет. Другой вопрос: какой глубокой она будет и долго ли будет продолжаться? Думаю, что это только начало. Она может быть более глубокой — даже до 2,6 или 2,7 рубля за доллар.

Думаю, что белорусская валюта проседать еще больше. На это влияет не только ситуация с нефтью, но и вообще не очень хорошее состояние экономики, поэтому все накладывается одно на другое. Девальвация маленькой не будет.

От обвала цены на нефть результаты скажутся в течение двух месяцев, девальвация будет происходить из-за этих импульсов. Но у нас есть и внутренние причины, которые тоже скажутся на ослаблении белорусского рубля.