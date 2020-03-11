Белорусам на заметку: стоит ли ехать сейчас за машиной в РФ? 15 11.03.2020, 8:18

4,597

Что происходит на авторынке после того, как Российский рубль обвалился.

Не успел курс валют в России пробить отметку в 75 рублей за доллар, как многие белорусы встали в стойку гончей. Главный вопрос: уже рвать за машиной к соседям или еще рано? Портал tut.by узнал у экспертов, как сейчас ведет себя рынок, и прикинул, есть ли особый смысл при нынешнем падении курса задумываться о покупке авто в России.

«Такого, как в 2014 году, уже не будет»

Специалисты, которые работают на рынке пригона авто из России к нам, говорят, что смысл в покупке машины у соседей есть даже при меньшей девальвации их валюты. Но пока ажиотажного спроса среди белорусов ситуация у соседей не вызвала.

— Мы ощущали разницу, даже когда курс доллара по отношению к российскому рублю менялся на 2−3 рубля. А тут сразу — 10 рублей! То есть автомобиль, который в России стоил, например, миллион рублей, подешевел для белорусов примерно на 2 тысячи долларов, — объясняет нынешнее положение дел директор компании «Автогарант.бел» < Евгений Захарченко. — До обвала мы не брали в подбор машины с бюджетом меньше 15 тысяч долларов. При разнице в цене примерно в тысячу долларов выгода съедалась дополнительными расходами: подбор, доставка, уплата утильсбора. А с сегодняшним курсом уже можно заниматься даже машинами за 10 тысяч долларов.

Но, признает Евгений, такой ситуации, как в 2014 году, когда рубль обвалился едва ли не в два раза, а цены на машины остались прежними, уже не будет. Российские продавцы хорошо прочувствовали тему и могут уже отказаться от сделки. Не исключены варианты, что некоторые дилеры или импортеры просто приостановят продажи до момента, пока не станет понятен окончательный курс. По нашим сведениям, это уже сделала марка Haval.

Больше всех в сложившейся ситуации пострадают те дилеры, которые продают автомобили, произведенные за пределами Таможенного союза. Они же, скорее всего, первыми и перепишут цены на свои автомобили. Локализованные производители могут немного подождать, так как у них доля импортных комплектующих меньше.

Многое, по мнению эксперта, зависит и от той цели, с которой вы хотите купить машину.

— Если купить первую попавшуюся, чтобы потом просто ее перепродать и заработать, то сейчас для этого отличное время, — не скрывает Евгений Захарченко. — Перекупы точно могут больше заработать. Но проблема в том, что мы не знаем, что будет завтра. Сегодня ты можешь купить миллион-полтора российских рублей, а завтра курс еще упадет. Если гнаться за курсом и покупать машину на последние деньги, то, конечно, можно найти машину за день. Но девять из десяти человек купят плохую, а сэкономленные деньги пойдут на ремонт.

Тем, кто все же твердо решил покупать машину в России и срочно, стоит помнить, что нередко обладатели нового авто из России сталкиваются с тем, что не могут поставить его на учет. ГАИ требует заверенную копию выписки из электронного ПТС. Правда, уже есть компании, которые оказывают услуги по постановке на учет таких машин — они запрашивают у дилеров все необходимые документы.

В Беларуси сейчас Geely дешевле, а Volkswagen — чуть дороже

Ну и немного конкретики по ценам. Ведь смотреть нужно не только на то, как упала цена там, но и сколько такая же машина стоит в Беларуси.

Мы сравнили цены на популярный в Беларуси седан Volkswagen Polo. В России он сейчас стоит от 781 900 рублей. По нынешнему курсу это 24 729 белорусских рублей, или 10 500 долларов. В Беларуси такой же автомобиль стоит 25 890 рублей. Добавьте утильсбор и оплату дорожных расходов — и экономия выйдет мизерной.

Нашумевшая новинка рынка — Geely Coolray — и вовсе дешевле в салонах белорусских дилеров. Пока у нас машина в топовой комплектации Flagship стоит 43 900 рублей. Объявленная цена в России — 1 499 990 рублей, а это в пересчете по нынешнему курсу 47 900 рублей.