«Эту надбавку клиент увидит в своем чеке» 3 11.03.2020, 8:38

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Что белорусский общепит думает о переходе с пластиковой посуды на более экологичную.

С 1 января 2021 года белорусский общепит должен отказаться от одноразовой пластиковой посуды – контейнеров, ланч-боксов, палочек для размешивания, стаканов, чашек, тарелок – в пользу посуды бумажной или стеклянной. Таково одно из требований государственной программы поэтапного снижения использования полиэтиленовой упаковки, замещения ее на экологически безопасную, пишет «Вечерний Бобруйск».

Поскольку в Бобруйске пластик в общепите также достаточно распространен, мы поинтересовались мнением руководителей некоторых заведений: готовы ли они заменить такую одноразовую посуду? Не скажется ли это, в итоге, на кошельках клиентов?

– Да, это выйдет немного дороже, и у нас эту надбавку клиент наверняка увидит в своем чеке, но, надеюсь, на спросе это никак не отразится, – полагает заведующая баром Марина Ушакова.

В этом кафе используют преимущественно пластиковую посуду. До запрета еще почти год, но руководство заведения уже предварительно договорилось с белорусским поставщиком одноразовой упаковки и собирается весь пластик поменять на картон.

А вот сеть магазинов «Суши шоп» перешла на крафтовую упаковку (крафт-бумагу получают из древесины – прим. ред.) уже с осени 2019 года.

– Сначала новую упаковку тестировали, так как были сомнения: сохранит ли она свой внешний вид при транспортировке, – рассказал Алексей, учредитель ООО «Тейк Эвей». – Но практика показала, что все нормально. В этот период каждое утро менеджер магазина обзванивал выборочно клиентов и интересовался их мнением о новой упаковке. Отзывы были только положительные.

Что касается затрат:

– Себестоимость выросла примерно на два процента, – говорит Алексей, – и эту сумму мы отнесли на свои издержки, то есть цена для клиента по этой причине не выросла.

– Бумажная упаковка, конечно, выглядит более эстетично, – добавляет руководитель ООО. – Если вопрос с переработкой такого материала будет решен (сегодня крафт в Беларуси не перерабатывается – прим. ред.), эффект от этой меры будет.

Заведующая баром более скептична на сей счет. По мнению Марины Ушаковой, пластик в общепите – мизерная доля всего объема производимого и используемого пластика, и отказ от полиэтиленового стаканчика большой роли не сыграет.

– Конечно, только заменив один материал на другой, не снизив объемы потребления одноразовых вещей, мы не решим этой проблемы, – считает специалист по отходам Центра экологических решений Наталья Блыщик. – Нужен конкретный комплекс мер по сокращению производимых отходов в нашей стране. Но запрет на использование некоторых позиций одноразовой посуды является важным шагом в этом направлении.

Цена вопроса

По открытым данным в интернете мы сравнили стоимость посуды и упаковки из пластмассы и натуральных материалов.