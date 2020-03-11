Коронавирусная конституция 2 Дмитрий Тор, foreignpolicy.com.ua

11.03.2020, 9:01

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В России, как обычно, после эпатажного веселья наступает тяжелое похмелье.

Экстренное торможение мировой экономики на фоне быстрого распространения коронавируса по миру, обвал котировок и валют, создают, на удивление, благоприятную почву для принятия новой конституции Российской Федерации.

Фактор коронавируса, который уже приобрел тревожные масштабы, как политические, так и экономические, вполне может «смазать» властную перезагрузку в России.

Сюда же относится и решение о досрочном переизбрании Госдумы, поскольку откладывать выборы на будущий год в непрогнозируемой ситуации – себе дороже. А провести их в сентябре этого года, – последняя возможность вскочить на подножку уходящего поезда и застолбить интересы путинской диктатуры в конструкции до апогея потрясений.

10 марта в Думе прошло второе чтение поправок в конституцию, 11 марта третье чтение и рассмотрение в Совете Федераций. 12 марта по всей стране рассмотрение и одобрение поправок в региональных парламентах, а 18 марта рассмотрение у президента. Всё подогнано под дату возвращения Крыма и Севастополя «в родную гавань». А на 22 апреля намечено всенародное голосование. Очередная дата – 150 лет со дня рождения вождя мировой революции, которая так и не случилась.

Можно не сомневаться – в Кремле с соблюдением символичности и иллюзии «победности» всё в порядке. Только эта «победность» обещает вылиться, в конечном итоге, в «по бедности», поскольку спешка в перекройке структуры власти возведет маниакальный синдром «великого диктатора» в ранг пожизненной власти, прописанный в основном законе России.

Несмотря на то, что все поправки обоснованы фокус-группами кремлевских политтехнологов и припудрены сладкой ватой популистских и патриотических лозунгов, многие положения вызывают у ментально здоровых людей состояние тяжелого ступора.

В текст новой конституции России уже заложены идеологические бомбы, которые в последствии сдетонируют и приведут к серьезным конфликтам.

Так, например, уже по всей федерации вызвали протесты дополнения к ст. 68 п. 1, где русский язык определяется как язык «государствообразующего народа». Тем самым представители остальных 189 населяющих Россию народов уже отнесены к второстепенным и второсортным.

Ни в одной их конституций республик России местный народ не упоминается как государствообразующий. Конституции республик, выражая волю своего многонационального народа, реализуют приоритет прав и свобод человека и гражданина исходят из общепризнанных принципов их равноправия.

Однако политтехнологи Кремля с коричневым оттенком фашизма игнорируют этот принцип. Это делается для того, чтобы в новой конституции исключить многонациональную палитру страны как носителя суверенитета и единственного источника власти.

Сами же россияне убеждены – в нынешней редакции конституция обречена на переписывание. За время после штурма Зимнего дворца это будет уже шестое изменение главного документа России.

За этот же период конституция Пятой французской республики, одна из самых стабильных в мире, менялась только дважды при Шарле де Голе в середине прошлого века. Изменения 2002 года в расчет можно не брать, поскольку тогда Жак Ширак ограничил президентский срок с 7 до 5 лет.

Не менее трепетно относятся к изменению конституции в США – за 232 года её существования было внесено всего 27 правок.

Основной закон Нидерландов за последнее столетие претерпел всего одно значительное изменение в 1983, а в Бельгии в 1993.

Одна из самых «молодых» конституций Австралийского союза (принята в 1901) в 1967 году получила достаточно примечательную правку – из текста исключили положение, запрещающее учитывать аборигенов при переписи населения. Выглядит достаточно контрастно на фоне сегодняшних событий в России.

В целом основные законы развитых демократий за последние сто лет менялись либо с учетом последствий Второй мировой войны, либо вступления в блоки (ЕС, НАТО), либо отменой смертной казни.

Очевидно, Москва берет пример с Мексики, где конституция в последнее время менялась более 400 раз.

Недавно Конгресс Саха (Республика Якутия) выступил с заявлением в адрес президента России и депутатов Государственной Думы, в котором выразил обеспокоенность предлагаемыми поправками в конституцию, а также предостерег от безответственных социальных экспериментов, поделив народы России на главенствующих и второстепенных

– «Эти поправки нарушат принцип равенства и равноправия народов России, внесут раскол в общество и в межнациональные отношения, станут опасным механизмом, разрушающим государственные устои Российской Федерации, фактически «миной замедленного действия».

Ожидается, что чем ближе будет дата недореферендума, тем больше будет таких заявлений.

Таким образом, на фоне крутого пике российской экономики и коронавируса голосование по поправкам в конституцию рискует стать по настоящему протестным.

Однако позиция Москвы уже видна – вместо привлечения к диалогу опытных правоведов, правящая верхушка пытается снять напряжение, разговаривая с народом языком спортсменов, казаков, космонавтов и прочих «авторитетов». Таким образом, вступает в игру мощная машина по тотальному зомбированию. Уже сейчас среди российских «экспертов» доминирует тезис, что общее ухудшение социально-экономической ситуации мобилизует население, приведет к патриотическому подъему. По их расчету надвигающийся кризис частично затмит смысл и целесообразность отдельных поправок, зато преподнесет голосование в качестве объединяющей мобилизационной процедуры в поддержку власти, традиционно борющейся с внешними угрозами.

Можно не переживать, положительный результат голосования за поправки в конституцию России будет обеспечен. При этом также будет соблюдена так необходимая российской идеологии символичность.

Доллар по 100 ко дню рождения Ильича и 75-летию победы – ничто, по сравнению с пожизненной диктатурой Путина.

В России как обычно после эпатажного веселья наступает тяжелое похмелье, и тогда сделанное накануне граффити на стенах Кремля отразится во всей своей красе. После этого процесс закрашивания станет длительным, болезненным и очень дорогостоящим.

Дмитрий Тор, foreignpolicy.com.ua