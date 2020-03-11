Видеофакт: Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике 8 11.03.2020, 8:50

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Субмарина совершила бросок с базы в штате Коннектикут на восточном побережье США.

Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в непосредственной близости от российской арктической зоны. Соответствующий ролик опубликовало издание Defense Media Activity, сообщает mk.ru.

Атомная подводная лодка Toledo типа «Лос-Анджелес» военно-морских сил США вышла на поверхность в Арктике в ходе очередных учений Ice Exercise 2020. Отмечается, что маневры проводятся для оценки оперативной готовности США и их стран-союзников действовать в регионе.

Как сообщает издание ПМ, в рамках учений Ice Exercise 2020 подводная лодка совершила переход из базы в штате Коннектикут на восточном побережье США в район Арктики.