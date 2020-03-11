Чем закончится нефтяное пике для Беларуси? 2 Александр Муха, «Наше мнение»

11.03.2020, 9:39

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Пять главных последствий.

В понедельник 9 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE рухнули сразу на USD10,91 (или на 24,1%) до USD34,36 за 1 баррель, что является четырехлетним минимумом. С начала текущего года по 9 марта майские фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели в 1,9 раза (или на USD30,32). Основными причинами столь драматичного падения цен на нефть являются распад соглашения ОПЕК+ и разрастающаяся эпидемия коронавируса COVID-19 в мире.

Нынешнее падение цен на нефть может привести к следующим негативным последствиям для экономики Беларуси.

1. Экономический спад

В данном случае заметное ухудшение экономической динамики в России по цепочке приведет к экономическому спаду в Беларуси ввиду того, что Россия является ключевым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Беларуси. По нашим расчетам, в 2019 г. на долю России приходится 41,2% экспорта белорусских товаров (причем по ряду отдельных чувствительных товарных позиций этот показатель выглядит заметно выше).

При этом сама Россия сильно зависит от экспорта нефтегазовых товаров – доля экспорта российской сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа и сжиженного газа в общей структуре экспорта российских товаров в третьем квартале 2019 г. составила, по нашим расчетам, 55,2%.

В результате с учетом продолжающегося налогового маневра России можно ожидать падения показателей ВВП Беларуси (включая ВВП в текущих ценах, ВВП по паритету покупательной способности, динамику реального ВВП в сопоставимых ценах, среднедушевой ВВП в текущих ценах, среднедушевой ВВП по паритету покупательной способности).

Ранее Международный валютный фонд существенно ухудшил экономический прогноз Беларуси. Не исключено, что в апреле текущего года с учетом складывающихся негативных тенденций фонд вновь пересмотрит в сторону снижения показатели ВВП Беларуси.

К слову, по данным Национального статистического комитета, ВВП Беларуси в сопоставимых ценах в январе 2020 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,9% до BYN10,391 млрд.

Необходимо отметить, что негативное влияние на экономическую динамику в Беларуси будет связано с падением спроса на белорусские товары и услуги со стороны России на фоне ухудшения экономической ситуации в России и снижения ценовой конкурентоспособности белорусских экспортеров на российском рынке в результате девальвации российского рубля.

Так, с начала текущего года по 11 марта официальный курс российского рубля к доллару США снизился сразу на 16,3% до RUB72,0208 за USD1. При этом официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США в анализируемом периоде снизился в меньшей степени – на 10,3% до BYN2,3208 за USD 1.

В результате с начала текущего года по 11 марта официальный курс белорусского рубля к российскому рублю, напротив, укрепился на 5,4% до BYN3,2208 за RUB100, что приводит к уменьшению рентабельности деятельности белорусских экспортеров на российском рынке (при прочих равных условиях).

2. Снижение стоимости экспорта белорусских нефтепродуктов

С одной стороны, уменьшение стоимости входной сырой нефти будет способствовать снижению затрат и убытков белорусских нефтеперерабатывающих заводов от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси.

С другой стороны, этот положительный эффект может быть нивелирован падением спроса и цен на белорусские нефтепродукты на внешних рынках на фоне снижения объемов пассажирских перевозок из-за распространяющейся эпидемии коронавируса.

Так, по данным Белстата, средняя экспортная цена белорусских нефтепродуктов в 2019 г. упала по сравнению с 2018 г. на 9,1% до USD494,5 за 1 тонну, в то время как средняя импортная цена сырой нефти в анализируемом периоде снизилась в меньшей степени – на 2,1% до USD365,6 за 1 тонну.

По нашим расчетам, экспорт белорусских нефтепродуктов, сырой нефти (включая газовый конденсат) и сжиженного газа в 2019 г. составил USD6,109 млрд. Доля указанных товарных позиций в общей структуре экспорта белорусских товаров в 2019 г. составила 18,5%, что свидетельствует о достаточно существенном влиянии этих позиций на экономическую динамику в Беларуси.

3. Ухудшение ситуации на внутреннем валютном рынке

В данном случае состоявшаяся девальвация белорусского рубля может привести к повышению девальвационных ожиданий, и, как следствие, к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны участников внутреннего валютного рынка.

К слову, в январе-феврале текущего года белорусские субъекты хозяйствования и физические лица выступили в роли чистых покупателей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, что не может не беспокоить. Так, по данным Национального банка Беларуси, предприятия в январе-феврале 2020 г. купили на чистой основе USD309,4 млн, а население – USD172,8 млн.

Как следствие, в феврале текущего года Нацбанк продавал иностранную валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже в целях поддержки обменного курса белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам, что вкупе с погашением значительных валютных обязательств государства привело к заметному сокращению золотовалютных резервов Беларуси (минус USD588,7 млн за январь-февраль 2020 г.).

4. Ухудшение ситуации в сфере государственных финансов

Следует пояснить, что снижение стоимости экспорта белорусских нефтепродуктов приводит к уменьшению поступлений экспортных пошлин на нефтепродукты в государственный бюджет, тем самым, способствуя ухудшению ситуации в сфере государственных финансов Беларуси.

При этом из-за возникшей нестабильности на международных финансовых рынках произошло ухудшение условий рефинансирования внешних долговых обязательств государства. На этом фоне правительство Беларуси в марте было вынуждено отложить размещение нового выпуска суверенных еврооблигаций из двух траншей в долларах и евро.

В такой ситуации погашение валютных обязательств правительства и центрального банка будет способствовать дальнейшему снижению золотовалютных резервов государства (при прочих равных условиях). К слову, в январе-феврале 2020 г. правительство и Нацбанк Беларуси погасили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на общую сумму USD939,5 млн.

Наконец, сама по себе девальвация национальной валюты способствует утяжелению долгового бремени, связанного с погашением и обслуживанием валютных обязательств, для всех резидентов Беларуси (включая правительство, центральный банк, коммерческие банки, предприятия).

5. Обострение инфляционных рисков.

Девальвация белорусского рубля может обострить инфляционные риски, что вкупе с уменьшением денежных доходов населения в реальном выражении и в долларовом эквиваленте может привести к росту социального недовольства и усилению политических рисков в преддверии предстоящей избирательной кампании по выборам президента Беларуси.

Выводы

Влияние перечисленных негативных эффектов во многом будет зависеть от того, как долго продлится нынешняя ценовая война на нефтяном рынке. С учетом наличия политической составляющей период низких цен на нефть на этот раз может продлиться дольше по сравнению с предыдущим периодом волатильности на нефтяном рынке. Соответственно, белорусской стороне нужно принимать во внимание этот аспект при принятии решений в сфере экономической политики.

Александр Муха, «Наше мнение»