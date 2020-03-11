«Ассасин» Втюрин и тайны Лукашенко 11 11.03.2020, 9:59

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Что происходит на процессе над бывшим охранником диктатора?

10 марта Верховный суд начал рассматривать уголовное дело, по которому проходят 16 обвиняемых, одним из которых является бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин. Под стражей 12 человек, у остальных мера пресечения, не связанная с лишением свободы — домашний арест, подписка о невыезде, залог. В деле 47 томов, сообщают naviny.by.

Дело рассматривается в здании суда Московского района. Процесс проходит под председательством судьи Юрия Рутковского, гособвинение представляют Сергей Гергель и Кирилл Чубковец. В зале суда — более 20 адвокатов и более ста слушателей. Меры безопасности можно назвать повышенными — металлоискатель, личный досмотр, осмотр вещей, видеофиксация при входе в зал.

О значимости процесса и его исключительности, помимо того, что дело рассматривается сразу в Верховном суде, говорит и тот факт, что в заседании участвуют запасной судья и запасной народный заседатель. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, запасные судья и народный заседатель привлекаются к рассмотрению дела, которое требует «продолжительного времени для судебного разбирательств».

Большинству фигурантов предъявлено обвинение по коррупционным статьям 430 и 431 (получение и дача взяток). За исключением одного, у всех обвиняемых высшее образование. Никто ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Втюрин беспокоится о государственных секретах

Бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 430 (получение взятки), ч. 5 ст. 16 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере).

По распространенной ранее информации КГБ, Втюрину вменяется получение взяток на сумму не менее чем 190 тысяч долларов и подстрекательство к даче взятки.

По версии следствия, противоправные действия высокопоставленный чиновник совершал при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

В начале процесса Втюрин заявил ходатайство о частичном закрытии суда, аргументировав это тем, что будут озвучиваться сведения о государственных секретах, положение о Совете безопасности, будут озвучены должностные обязанности ответственных государственных лиц, а также персональные данные о руководителях, сведения о технических средствах охраны и надзора в местах исполнения наказания.

Втюрин отметил, что вышеуказанные сведения содержатся в томах уголовного дела с грифом «для служебного пользования». Их разглашение, сказал он, может быть угрозой для национальной безопасности.

Все обвиняемые и защитники поддержали ходатайство Втюрина или оставили на рассмотрение суда. Государственные обвинители предложили оставить ходатайство Втюрина без удовлетворения. Судья Юрий Рутковский ходатайство не удовлетворил.

Также он не пошел навстречу обвиняемым Юрию Пономареву (исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ») и Александру Бровке (представитель ООО «Мобильный сервис»), которые ходатайствовали о том, чтобы их дела были выделены в отдельное производство. Обвиняемые заявили, что никак не связаны с другими участниками процесса, а только друг с другом — согласно обвинению, Бровка давал взятки Пономареву. Оба вину признали.

Кто такой Втюрин?

В конце апреля 2019 года полковника Андрея Втюрина сняли с должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности с формулировкой «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Соответствующий указ Лукашенко подписал 24 апреля.

Андрей Втюрин родился в 1971 году в Пензе. В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД РФ, в 2002 году — Академию МВД. С 1992 по 1995 годы занимал различные должности в системе органов внутренних дел Беларуси, позже — в Службе безопасности Лукашенко. С 2007 по 2014 годы возглавлял эту службу. В 2014 году был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности. Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.

Позже стало известно, что Втюрин был задержан с поличным при получении взятки в 148 тысяч долларов от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси.

В суде сам Втюрин сообщил, что его задержали 21 апреля 2019 года, и с тех пор он находится под стражей.

После задержания Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета Безопасности был арестован по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко и его семью.

Задержание высокопоставленного силовика сопровождалось обысками и арестами в силовых структурах Беларуси. Официальные СМИ подобную информацию замалчивали, стараясь выдать «дело Втюрина» как исключительно коррупционное.

Лукашенко прокомментировал задержание Втюрина так: «Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности. Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс».

Диктатор уточнил, что Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности. «Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы», — отметил Лукашенко.

О размере трудовых доходов Втюрина можно только догадываться, но известно, что в 2011 году он получил участок в 15 соток по улице Вербной в чиновничьем поселке в Дроздах. На момент задержания дом еще не был достроен. По информации «Нашай Нівы», Втюрин подарил своему сыну Антону квартиру в элитном доме на улице Жасминовой в Минске площадью почти 170 квадратных метров. В этой квартире, сказал полковник на суде, он жил сам, там и зарегистрирован.

Почти все остальные фигуранты дела — люди не публичные

Из числа других обвиняемых читателям могут быть знакомы имена Феликса Касперовича и Сергея Сиводедова.

Феликс Касперович — бывший председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр». Он обвиняется в получении совместно с бывшим заместителем начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андреем Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов.

Феликсу Касперовичу 46 лет. Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище, Полесский госуниверситет и Академию управления. В системе Нацбанка работал с 1995 года.

Касперович и Подгорный в суде полностью признали свою вину. Известно, что они заключили досудебные соглашения со следствием.

В обвинении отмечается, что чиновники брали денежные средства за благоприятное решение вопросов, входящих в сферу их деятельности. Они заключали договоры на закупку оборудования, программного обеспечения, техническую поддержку, а за выбор той или иной организации-поставщика получали незаконное вознаграждение.

Эпизоды в обвинении Касперовича начинаются с 2007 года. Прокурор рассказал, что в разные годы Касперович согласовывал покупку оборудования, программного обеспечения у фирм «Солидекс ПИ» и «Солидекс». За это совладелец и один из фактических руководителей фирмы Сергей Покрышко, которой обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов, заплатил Касперовичу не менее 125 тысяч долларов. Часть этих средств Касперович передал Подгорному.

Согласно обвинению, за несколько лет Касперович и Подгорный приняли от посредника — бывшего фактического руководителя компании «Мобильный сервис» Владимира Жилина (обвиняется в даче взяток) — не менее 500 тысяч долларов (передававший взятку по делу не проходит).

Также, согласно обвинению, Касперович в разные годы принял в качестве взятки не менее 211 тысяч долларов, поделив их с Подгорным, от Михаила Пригары, представителя ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл».

В обвинении были упомянуты и другие эпизоды взяток, которые приняли Касперович и Подгорный.

Бывший руководител «Белтелекома» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взяток на сумму не менее 500 тысяч долларов.

Зачитывая обвинение, прокурор заявил, что Сиводедов в течение нескольких лет получал взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Например, получил 70 тысяч долларов от совладельца компаний «Солидекс ПИ» и «Солидекс» Сергея Покрышко, 400 тысяч долларов от бывшего фактического руководителя ООО «Мобильный сервис» Владимира Жилина.

Сиводедов был назначен руководителем «Белтелекома» в марте 2014 года, до этого он занимал должность заместителя гендиректора по техническим вопросам. В обязанности гендиректора крупнейшего государственного оператора связи входит в том числе обеспечение защиты государственных секретов.

Сиводедов был задержан 22 апреля 2019 года, с тех пор находится под стражей. Заключил досудебное соглашение со следствием. В суде полностью признал вину.

Все фигуранты «дела шестнадцати»

Андрей Втюрин — бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности. Обвиняется в получении взяток на сумму не менее 190 тысяч долларов и подстрекательство к даче взятки.

Феликс Касперович — бывший председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр». Обвиняется в получении совместно с Андреем Подгорным взяток на сумму не менее 868 750 долларов США.

Андрей Подгорный — бывший заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка. Обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток на сумму не менее 868 750 долларов.

Игорь Кудасов — бывший начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка. Обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 тысяч долларов.

Юрий Зданевич — бывший директор РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов». Обвиняется в получении взяток на сумму 82,5 тысячи долларов.

Алексей Милованов — бывший начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк». Обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов.

Сергей Сиводедов — бывший генеральный директор РУП «Белтелеком». Обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 тысяч евро.

Юрий Пономарев — бывший исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ». Обвиняется в получении взяток на сумму 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов.

Владимир Жилин — бывший фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» (Минск). Обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов.

Сергей Покрышко — совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (Минск). Обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов.

Михаил Пригара — представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск). Обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов.

Сергей Шарков — гражданин Латвии, совладелец СООО «ДПА» (Минск). Обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысяч долларов.

Александр Бровка — представитель ООО «Мобильный сервис» (Минск). Обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов.

Виталий Горбачев — гражданин России, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». Обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов.

Владимир Казанцев — гражданин России, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». Обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов.

Владимир Томченко — директор ООО «ТТ-Связьком» (Минск). Обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 тысяч долларов.