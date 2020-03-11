«Белавиа» приостанавливает полеты в Милан и меняет билеты в Рим 1 11.03.2020, 10:14

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Перевозчик рассказал подробности.

«Белавиа» приостанавливает полеты в Милан и меняет билеты в Рим. Соответствующее сообщение содержится в Facebook национального авиаперевозчика, сообщает onliner.by «В связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд в 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой коронавируса авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск — Милан — Минск c 12 марта по 2 апреля 2020 г. включительно», — говорят в компании.

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«Для авиабилетов «Белавиа», оформленных на рейсы Минск — Рим — Минск с вылетом с 11 марта по 2 апреля 2020 года включительно, также возможен возврат без сборов или перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту», — уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что по авиабилетам, оформленным на рейсы с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета или перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы «Белавиа» по маршруту Минск — Рим — Минск.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.

Надо отметить, что «Белавиа» пока продолжает летать в итальянскую столицу. Решение по остановке сообщения с Миланом принято буквально в обед. Утром Embraer национального перевозчика приземлился в аэропорту Мальпенса. Сейчас воздушное судно готовится к обратному рейсу. Взлет запланирован на 11:50 по итальянскому времени (13:50 по белорусскому).

И еще дополнительная информация из национального аэропорта касательно Пекина. Рейсы выполнялись перевозчиком Air China три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Расписание переменилось. На данный момент принято решение, что рейсы будут выполняться один раз в неделю (по пятницам). Это продлится до 25 марта включительно.

Что касается близлежащей Литвы и популярного у белорусов аэропорта Вильнюса, с прошлого воскресенья венгерский лоукостер Wizz Air отменил все свои рейсы в Италию до 4 апреля. Ирландский Ryanair уменьшил количество рейсов на 30 процентов.

— С начала нынешнего месяца загруженность рейсов из Италии изменилась радикально. В каждом рейсе прилетают и улетают всего несколько десятков пассажиров, — рассказали в аэропорту литовской столицы.

Несколько десятков пассажиров — это показательно. Потому как Wizz Air использует самолеты Airbus A320-200 на 180 пассажиров, а Ryanair — Boeing 737-800 на 189.

К слову, рейс нашей читательницы Кристины попал под сокращение. Она собиралась лететь из Вильнюса в Бергамо и купила билет у ирландского лоукостера. Планировались четыре дня в Италии — с 16 по 20 марта. Но сегодня девушке пришло письмо об отмене. Перевозчик предлагает вернуть деньги либо купить за них полет в другом направлении.