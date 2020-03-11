«Надо поднимать бучу»: как учительница отстояла свою зарплату 5 11.03.2020, 10:42

1,621

Иллюстрационное фото

Увидев расчетный листок за январь, педагог не поверила своим глазам.

Ее зарплата стала меньше на 300 рублей! Как ей удалось добиться перерасчета и вернуть невыплаченные деньги, Светлана (имя изменено) рассказала «Салідарнасці» в рамках проекта «Обратная сторона медали» на условиях анонимности.

Получив зарплату за январь, Светлана высказала возмущение в учительской:

— Я предложила коллегам: «Если вы хотите — давайте выступать вместе». Привела пример гродненской школы, где против снижения зарплат выступили все учителя, и им всем сделали перерасчет. Я предупредила, что если буду выступать одна, то только за себя. Ко мне никто не присоединился, — вспоминает учительница.

Светлана начала действовать. Сначала она позвонила в отдел образования, потом в Минтруда. Несколько раз встречалась с директором школы.

— Я разговаривала не с позиции «отдайте мне мои деньги», а «объясните, что происходит», — объясняет собеседница.

Звонками в инстанции учительница не ограничилась, она сходила в отдел образования. Скоро в школу пришла делегация, которая встретилась персонально с педагогом.

— Для чего я это рассказываю? Надо поднимать бучу! В итоге конкретно мне пересчитали зарплату и часть компенсировали. Причем мне перевели деньги, не дожидаясь аванса или зарплаты. Обычно так не делают. Мне не смогли вернуть всю сумму, которую я потеряла, объяснили, почему это пока невозможно. Пообещали, что все компенсируют, и моя зарплата будет не ниже, чем ранее.

По словам Светланы, разговор с ней шел исключительно в конструктивном тоне: не было наезда, шантажа, угроз.

— Те, кто защищают себя, те, кто воюют за себя, они победят, — уверена педагог. — Мой бунт не поддержал никто из коллег. Конечно, подходили, говорили, что молодец, правильно поступила.

Зарплата уменьшилась у всех учителей. Что собой представляет новая система оплаты? Раньше у нас был очень маленький оклад, отдел образования насчитывал нам премии. Как я понимаю, премиальные выплаты решили упростить и увеличили оклады, но сделали это так, что в итоге мы все недосчитались денег. Не знаю, что за этим стоит: хитрая экономия, недомыслие или ошибка в расчетах.

Теперь отделы образования насчитывают нам оклады, остальное все распределяет директор школы из премиального фонда, а этот фонд ему еще не дали. Объем премиальных выплат существенно уменьшился, и теперь перед директором школы стоит задача, как их распределить, чтобы никого не обидеть.

Я сказала, что мне неважно, какими методами это будет делаться, но настаиваю на том, чтобы мой уровень благосостояния не упал.

По словам собеседницы, за час работы учителю высшей категории платят 7 рублей 50 копеек.

Зарплата бюджетников после повышения упала: «С ужасом думаем, как дожить до конца месяца»

Светлана предполагает, что и в следующем месяце учителя недополучат премии, поскольку директорам школ не выделили премиальный фонд на февраль.

Почему учителя молчат и не добиваются того, чтобы им вернули потерянные деньги?

— Не знаю. Кто-то из страха, кто-то выжидает, другие не верят, что получится. Есть те, кто не хочет портить отношения с руководством, чтобы хоть что-то получать.

Светлана поясняет: она сама не может назвать свое имя для публикации, потому что увеличилась ее зависимость от директора школы и отдела образования.

По словам учительницы, профсоюз в этой ситуации молчит:

— Перед тем, как нам раздали расчетные, представительница профкома обратилась к учителям: «Вы поймите, ни перед кем не стояла задача увеличивать вам зарплаты».

И Минтруда, и финансисты объясняют: у вас ничего не уменьшилось, вам просто не выплатили премии, — смеется Светлана. — Я на педсовете спросила, когда нам их вернут. Нам сказали: «Когда-нибудь». Что может сказать директор, если у него нет этих денег?