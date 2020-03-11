Эксперты: Потепление в Беларуси идет слишком экстремально 11.03.2020, 11:15

К чему это приведет?

Всемирная метеорологическая организация уже объявила: 2019-й стал вторым самым теплым годом в истории метеонаблюдений после 2016 года, сообщает kp.by.

- Для Беларуси же прошлый год стал абсолютным чемпионом, начиная с 1881 года, - комментирует замначальника центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Светлана Кузьмич. - Среднегодовая температура составила 8,8 градуса. Это на 2,1 градуса выше климатической нормы, а средняя температура минувшей зимы превысила норму на 5,5 градуса. Этой зимой мы видели даже грозы. А в феврале такое явление случается в среднем 1 раз в 15 лет.

Зима 2019 - 2020 стала не просто аномальной - она вообще не наступила, причем впервые за 140-летнюю историю метеонаблюдений в нашей стране.

- Осадков в 2019-м мы тоже не добрали, - дополняет Светлана Кузьмич. - Их выпало всего 89% нормы. Самым засушливым оказался апрель, а самый мокрым - июль.

По прогнозам Североевразийского климатического центра, в марте и апреле температура воздуха в Беларуси ожидается на 0,5 градуса выше климатической нормы. То есть весну тоже ждем теплее, чем обычно.

В Германии и Франции от потепления умирают по 5,5 тысячи человек в год

- Такие темпы потепления и изменения погодных условий - экстремальные, - говорит директор ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», заведующий Центром климатических исследований, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко. - Недавно вышла работа наших европейских коллег, которые проанализировали, как изменяется смертность в зависимости от длительных периодов высоких температур. Оказывается, в Европе смертность от сопутствующих заболеваний при потеплении климата составляет уже более 1% по сравнению со смертностью по другим причинам. То есть от экстремальных темпов потепления умирает каждый сотый европеец. В Германии и Франции по этой причине умирают по 5,5 тысячи человек в год.

- Почему потепление так ускорило темпы?

- Основная причина - выбросы парниковых газов. В первую очередь - углекислого газа. Это происходит из-за колебания температуры мирового океана. С 2015 по 2019 годы температура в экваториальной зоне Тихого океана достигла своего исторического максимума. Температура океана повышается - увеличивается испарение в атмосферу и на континенты поступает больше водяного пара. Его доля сейчас - порядка 70% от всех парниковых газов в атмосфере. Дальше - простая физика. Атмосфера разогревается и впитывает все больше влаги, осадков становится меньше.

- На нас потепление в Тихом океане тоже сказалось?

- Конечно. Среднегодовое потепление климата составляет порядка 0,5 градуса в год. Уровень грунтовых вод опустился на 1,5 м, реки обмельчали почти в два раза, особенно в Гомельской области. Началось иссушение лесов и поражение их короедами…

- В 2019 году первые лесные пожары зафиксировали уже 18 марта. В апреле наблюдали их пик, - рассказывает заместитель начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Виктор Звертовский. - 93% пожаров случились по вине человека. В этом году помимо камер наблюдения в лесу устанавливаем также систему раннего обнаружения лесных пожаров. Работает она так: как только поднимается шлейф дыма - срабатывает автоматика. С таким оборудованием уже работают, к примеру, Полоцкий и Милошевичский лесхозы. Белгидромет уже сейчас рассчитывает показатель пожароопасности для наших лесов, хотя раньше делал это с 15 апреля по 15 ноября. В связи с изменением климата и увеличением заболеваний леса мы даже засаживать его решили по новым правилам. Теперь в лесных массивах высаживаем сразу несколько пород растений, чтобы в случае заболеваний лес был более устойчивым.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«На смену потеплению уже идет похолодание»

- В природе все циклично и закономерно. И все колебания климата, которые мы сейчас наблюдаем, тоже. Орбитальные параметры планеты как менялись миллион лет назад, так и меняются. На смену потеплению обязательно придет похолодание, - говорит главный научный сотрудник Центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Логинов. - В геологическом масштабе оно уже идет. Просто скорость этого похолодания примерно в 100 раз меньше скорости потепления. Поэтому ощущаем мы именно потепление. Более того, мы входим в фазу минимума знаменитого 60-летнего цикла, уже прошли пик 11-летнего солнечного цикла в 2012 - 2014 годах и теперь тоже входим в фазу его минимума. Я бы однозначно не утверждал, что ближайшие 15 - 20 лет будем наблюдать рост температур - этого никогда не было и не будет. А потепление, подобное нынешнему, уже было в 1819 году - тогда в ноябре в Европе цвели сады.