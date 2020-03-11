В Польше уже 25 зараженных коронавирусом 11.03.2020, 11:17

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Фото: agencja gazeta

Какие меры приняла страна.

В Польше уже 25 зараженных коронавирусом, сообщает wyborcza.pl. Три новых случая обнаружили сегодня в Варшаве, Люблине и Ланьцуте.

Напомним, что во вторник после заседания правительственной группы премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об отмене всех массовых мероприятий. В число событий вошли большие концерты и премьеры фильмов. Некоторые из запланированных мероприятий будут проходить, но без участия общественности, например, футбольные матчи.

Министр науки и высшего образования Ярослав Говин призвал руководства университетов воздержаться от международного обмена студентами и рассмотреть вопрос о внедрении электронного обучения. Занятия приостанавливают первые университеты в стране, в том числе Вроцлавский, Варшавский и Ягеллонский университеты.

На границах Польши с понедельника введен санитарный контроль. У всех, кто пересекает границу измеряют температуру. Также заполнятся анкеты для облегчения поиска человека в случае, если кто-то из путешественников заболеет.