Беларусь займет у Кувейта деньги на Гродненский областной онкодиспансер 13 11.03.2020, 11:26

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Cвоих денег не нашлось?

Беларусь займет у Кувейта деньги на реконструкцию городской клинической больницы № 3 Гродно под областной клинический онкологический диспансер. Проект кредитного соглашения своим указом (№ 89 от 10 марта 2020-го) одобрил Александр Лукашенко. Переговоры проведет Министерство здравоохранения, его представитель подпишет документы, сообщает "Еврорадио".

Кредит составит 24,5 млн долларов, его привлекут на 24 года. Средства надеются получить в 2020-2025 годах от Кувейтского фонда арабского экономического развития.

Кстати, работы по реконструкции больницы уже начались. Планируется построить лечебный корпус со стационаром, онкологический амбулаторный диспансер, корпус на семь операционных отделений и т. д.

Особенно непонятной выглядит подобная ситуация на фоне последних новостей о тратах властей. К примеру, в Могилеве потратят $72 тысячи на ремонт памятника Ленину, а в Гомеле за $700 тысяч поставят флагшток.