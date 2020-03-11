Беларусь займет у Кувейта деньги на Гродненский областной онкодиспансер

Беларусь займет у Кувейта деньги на Гродненский областной онкодиспансер13
- 11.03.2020, 11:26
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Cвоих денег не нашлось?
Беларусь займет у Кувейта деньги на реконструкцию городской клинической больницы № 3 Гродно под областной клинический онкологический диспансер. Проект кредитного соглашения своим указом (№ 89 от 10 марта 2020-го) одобрил Александр Лукашенко. Переговоры проведет Министерство здравоохранения, его представитель подпишет документы, сообщает "Еврорадио".
Кредит составит 24,5 млн долларов, его привлекут на 24 года. Средства надеются получить в 2020-2025 годах от Кувейтского фонда арабского экономического развития.
Кстати, работы по реконструкции больницы уже начались. Планируется построить лечебный корпус со стационаром, онкологический амбулаторный диспансер, корпус на семь операционных отделений и т. д.
Особенно непонятной выглядит подобная ситуация на фоне последних новостей о тратах властей. К примеру, в Могилеве потратят $72 тысячи на ремонт памятника Ленину, а в Гомеле за $700 тысяч поставят флагшток.